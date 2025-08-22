UNDER TWIST wraca z finałowym uderzeniem. „CYPHER” już dostępny

fot. mat. pras.

Projekt UNDER TWIST nie zwalnia tempa. Dziś premierę ma singiel „CYPHER”, czyli finałowe, wieloosobowe uderzenie, które podsumowuje pierwszą edycję inicjatywy i zapowiada kolejną odsłonę.

„CYPHER” to spotkanie raperów, którzy w poprzednich miesiącach budowali tożsamość UNDER TWIST – autentycznego, niezależnego projektu rapowego stawiającego na szczerość, różnorodność stylów i bezkompromisowe podejście do brzmienia.

UNDER TWIST: edycja pierwsza zamknięta. Edycja druga – w drodze.

W numerze pojawiają się: Mycek, Garba, DI, Bugi, Janczur, Rembecki oraz kolektyw Sante Synthesi (3illy, Kobył, Resu, Adam Dubiel). Za produkcję muzyczną odpowiadają D7iwish i Foxs, który zajął się także miksem i masteringiem. Za obraz odpowiada niezawodna ekipa 9LITER FILMY, a nad wszystkim czuwa Yurkosky jako producent wykonawczy.

To nie jest kolejna selekcja na pokaz – to realna platforma dla młodych talentów, które same piszą swoje zasady.