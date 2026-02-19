CGM

U2 wydają EP-kę bez zapowiedzi. „Te utwory to reakcja na dzisiejsze niepokoje"

EP pełne politycznych i społecznych komentarzy

2026.02.19

foto: John Wright

Bono otwarcie mówi o politycznie naładowanym EP „Days Of Ash”, podkreślając, że utwory powstały jako reakcja na współczesne lęki i napięcia:

„Wszystkie piosenki prezentowane tutaj są reakcją na dzisiejsze niepokoje.”

 

Nowy projekt U2, który ukazał się 18 lutego 2026 roku, w Środę Popielcową, zawiera pięć utworów oraz jeden wiersz. Zespół udostępnił również teledyski z tekstami wszystkich utworów oraz specjalne wydanie magazynu Propaganda, zawierające wywiady z członkami zespołu i teksty piosenek.

Na EP znalazły się utwory:

  • „American Obituary”

  • „The Tears Of Things”

  • „Song Of The Future”

  • „Wildpeace”

  • „One Life At A Time”

  • „Yours Eternally” – w gościnnych udziałem Ed Sheeran i Taras Topolia

Według komunikatu prasowego, cztery z pięciu utworów opowiadają historie konkretnych osób – matki, ojca, nastolatki – których życie zostało brutalnie przerwane, oraz żołnierza, który wolałby śpiewać, ale jest gotów poświęcić życie dla wolności swojego kraju.

Bono o powstawaniu „Days Of Ash”

O EP Bono powiedział:

„To była przyjemność móc wrócić razem do studia w ciągu ostatniego roku… Utwory na ‘Days Of Ash’ różnią się nastrojem i tematyką od tych, które znajdą się na naszym albumie, który zostanie wydany później w tym roku. Te utwory nie mogły czekać. To piosenki buntu i rozpaczy, lamentu. Utwory celebracyjne nadejdą później, nad nimi pracujemy teraz… bo mimo okropności, które codziennie widzimy na naszych małych ekranach, nie ma nic normalnego w tych szalonych i wkurzających czasach i musimy im się przeciwstawić, zanim będziemy mogli odzyskać wiarę w przyszłość i w siebie nawzajem. ‘Jeśli masz szansę mieć nadzieję, to obowiązek…’ – to linia, którą pożyczyliśmy od Lei Ypi. Fajnie byłoby się też roześmiać. Dziękuję.”

Przed nowym albumem

EP „Days Of Ash” różni się wyraźnie od nadchodzącego w 2026 roku nowego albumu U2, który ma zawierać utwory bardziej celebrujące życie i nadzieję. Projekt jest jednak wyjątkową odpowiedzią zespołu na bieżące wydarzenia i odważne postawy ludzi walczących na pierwszej linii wolności.

 

