U2 wydają EP-kę bez zapowiedzi. „Te utwory to reakcja na dzisiejsze niepokoje”

Bono otwarcie mówi o politycznie naładowanym EP „Days Of Ash”, podkreślając, że utwory powstały jako reakcja na współczesne lęki i napięcia:

„Wszystkie piosenki prezentowane tutaj są reakcją na dzisiejsze niepokoje.”

View this post on Instagram A post shared by U2 (@u2)

EP pełne politycznych i społecznych komentarzy

Nowy projekt U2, który ukazał się 18 lutego 2026 roku, w Środę Popielcową, zawiera pięć utworów oraz jeden wiersz. Zespół udostępnił również teledyski z tekstami wszystkich utworów oraz specjalne wydanie magazynu Propaganda, zawierające wywiady z członkami zespołu i teksty piosenek.

Na EP znalazły się utwory:

„American Obituary”

„The Tears Of Things”

„Song Of The Future”

„Wildpeace”

„One Life At A Time”

„Yours Eternally” – w gościnnych udziałem Ed Sheeran i Taras Topolia

Według komunikatu prasowego, cztery z pięciu utworów opowiadają historie konkretnych osób – matki, ojca, nastolatki – których życie zostało brutalnie przerwane, oraz żołnierza, który wolałby śpiewać, ale jest gotów poświęcić życie dla wolności swojego kraju.

Bono o powstawaniu „Days Of Ash”

O EP Bono powiedział: „To była przyjemność móc wrócić razem do studia w ciągu ostatniego roku… Utwory na ‘Days Of Ash’ różnią się nastrojem i tematyką od tych, które znajdą się na naszym albumie, który zostanie wydany później w tym roku. Te utwory nie mogły czekać. To piosenki buntu i rozpaczy, lamentu. Utwory celebracyjne nadejdą później, nad nimi pracujemy teraz… bo mimo okropności, które codziennie widzimy na naszych małych ekranach, nie ma nic normalnego w tych szalonych i wkurzających czasach i musimy im się przeciwstawić, zanim będziemy mogli odzyskać wiarę w przyszłość i w siebie nawzajem. ‘Jeśli masz szansę mieć nadzieję, to obowiązek…’ – to linia, którą pożyczyliśmy od Lei Ypi. Fajnie byłoby się też roześmiać. Dziękuję.”

Przed nowym albumem

EP „Days Of Ash” różni się wyraźnie od nadchodzącego w 2026 roku nowego albumu U2, który ma zawierać utwory bardziej celebrujące życie i nadzieję. Projekt jest jednak wyjątkową odpowiedzią zespołu na bieżące wydarzenia i odważne postawy ludzi walczących na pierwszej linii wolności.