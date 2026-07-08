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U2 powraca z nową muzyką. „Street of Dreams” pierwszym singlem z nadchodzącego albumu

Zaspół zaprezentował pierwszy utwór z nowej płyty

2026.07.08

opublikował:

U2 2023

Zespół U2 rozpoczął promocję swojego pierwszego od dziewięciu lat albumu z całkowicie nowym materiałem. Irlandzka grupa opublikowała singiel „Street of Dreams”, który jest pierwszym zwiastunem długo oczekiwanego wydawnictwa.

Do utworu powstał również oficjalny teledysk wyreżyserowany przez ekipę Cliqua. Choć singiel jest już dostępny w serwisach streamingowych, muzycy nadal nie ujawnili tytułu ani dokładnej daty premiery całego albumu.

Nowy album U2 jeszcze w 2026 roku

U2 zapowiedziało, że pełnowymiarowa płyta ukaże się jeszcze w tym roku. Fani spekulują, że premiera może nastąpić we wrześniu, kiedy zespół będzie świętował 50-lecie powstania.

Grupa została założona w Dublinie w 1976 roku i przez dekady stała się jednym z najważniejszych zespołów rockowych na świecie.

Teledysk do „Street of Dreams” powstał w Meksyku

Nowy klip U2 został nakręcony w Mexico City. Nie jest to przypadek – muzycy byli już wcześniej widziani w stolicy Meksyku podczas pracy nad nowym materiałem.

Zespół pojawił się tam m.in. podczas wydarzenia Street Child World Cup Finals Tournament, a także wystąpił na specjalnie przygotowanym autobusie ozdobionym przez meksykańskiego artystę Chavisa Mármola.

W piosence „Street of Dreams” pojawiają się również fragmenty tekstu w języku hiszpańskim.

 

Pierwszy album z nowymi piosenkami od lat

Nadchodzący album będzie pierwszym pełnym wydawnictwem U2 zawierającym zupełnie nowe utwory od czasu „Songs of Surrender” z 2017 roku.

W 2023 roku grupa wydała wspomniany album „Songs of Surrender”, na którym znalazły się nowe, bardziej minimalistyczne wersje 40 utworów z katalogu zespołu.

W ostatnim czasie U2 publikowało również krótsze wydawnictwa. W 2026 roku ukazały się dwa koncepcyjne minialbumy – „Days of Ash” oraz „Easter Lily”. Muzycy podkreślali jednak, że zawarte na nich utwory nie znajdą się na nadchodzącej płycie.

U2 rozpoczyna nowy rozdział kariery

Premiera „Street of Dreams” rozpoczyna kolejny etap działalności jednego z najbardziej wpływowych zespołów rockowych w historii. Fani od lat czekają na pełny album z premierowym materiałem od Bono, The Edge’a, Adama Claytona i Larry’ego Mullena Jr.

Choć szczegóły nowej płyty pozostają tajemnicą, pierwszy singiel sugeruje, że U2 przygotowało kolejne ambitne muzyczne przedsięwzięcie.

 

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