Tylko jedna nowość na Olisie

fot. P. Tarasewicz

Mimo majówki ZPAV opublikował w czwartek nowe zestawienie sprzedaży. Z racji na to, że obejmuje ono okres od Wielkiego Piątku do czwartku po świętach, trudno było spodziewać się wielu nowości. Finalnie jedyny debiutującym na liście tytułem jest „VOX VERITATIS” Tedego, które otwiera listę.

Na dalszych pozycjach niewiele się zmienia od kilku tygodni. W czołówce pozostają Billie Eilish, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Kaśka Sochacka oraz solidne grono reprezentantek i reprezentantów polskiej sceny rapowej.

OLiS – sprzedaż w dniach 18-24 kwietnia:

1 – Tede – VOX VERITATIS

2 – Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT

3 – Lady Gaga – MAYHEM

4 – Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

5 – Kaśka Sochacka – Ta druga

6 – bambi – TRAP OR DIE

7 – Otsochodzi – TTHE GRIND

8 – Young Leosia, bambi, PG$ – PG$

9 – Taco Hemingway – Trójkąt warszawski

10 – Kuban, Favst – FUGAZI

11 – Żabson – HOLLYWOOD SMILE

12 – PRO8L3M – PRO8L3M

13 – Opał, Gibbs – Połączenia 2

14 – Oki – ERA47

15 – Mata – 100 dni do matury

16 – sanah – Kaprysy

17 – Chivas – młody say10

18 – Mata – Młody Matczak

19 – Gibbs x VA – Dopehouse Mixtape

20 – LISA – Alter Ego

21 – Dawid Podsiadło – Lata Dwudzieste

22 – Myslovitz – Miłość w czasach popkultury

23 – ReTo – IGOR

24 – Kaz Bałagane – A nie mówiłem?

25 – Gibbs – SAFE

26 – Taco Hemingway – Marmur

27 – Jan-Rapowanie – GROTESKA

28 – Charli XCX – BRAT

29 – Wiktor Dyduła – Tak jak tutaj stoję

30 – Arctic Monkeys – AM

31 – Sobel – W ZWIĄZKU Z MUZYKĄ

32 – PRO8L3M – WIDMO

33 – Turbo – Blizny

34 – Alex Warren – You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1)

35 – Kendrick Lamar – GNX

36 – Taco Hemingway – POCZTÓWKA Z WWA, LATO ’19

37 – kuqe 2115 – nareszcie w domu

38 – Taco Hemingway – Szprycer

39 – Guzior – PLEŚŃ

40 – Kaśka Sochacka – Ciche dni

41 – PRO8L3M – Art Brut 2

42 – rów babicze – E- PUSIA – EP

43 – AVI, Louis Villain – Akademia Sztuk Pięknych

44 – TACONAFIDE – Soma 0,5 mg

45 – Skolim – Król Latino

46 – Szpaku – Atypowy

47 – Taco Hemingway – Umowa o Dzieło

48 – Linkin Park – From Zero

49 – sanah – UCZTA

50 – Billie Eilish – WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?