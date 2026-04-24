Tyla ogłasza album „A*POP”: „Myslę, że zrobiłam coś naprawdę świeżego”

Tyla oficjalnie zapowiedziała swój drugi album studyjny zatytułowany „A*POP”, który ukaże się 24 lipca 2026 roku. Artystka określa nowy projekt jako „coś naprawdę świeżego”, podkreślając, że jest to początek nowego etapu w jej karierze muzycznej. Album wydany zostanie nakładem Since ’93 / RCA UK i ma umocnić jej pozycję na globalnej scenie pop i R&B.

Kariera Tyli i droga do międzynarodowego sukcesu

Tyla Laura Seethal, pochodząca z RPA artystka, zdobyła światową popularność dzięki viralowemu hitowi „Water”, który otworzył jej drogę do globalnej kariery. Jej debiutancki album z 2024 roku stał się przełomem nie tylko dla niej samej, ale również dla afrykańskiej muzyki w mainstreamie.

Płyta zapisała się w historii jako najwyżej notowany album afrykańskiej artystki solowej na amerykańskiej liście Billboard, co potwierdziło rosnące znaczenie amapiano i afrykańskiego popu na świecie.

„A*POP” – nowy album i zmiana kierunku artystycznego

Nadchodzący album „A*POP” ma pokazać Tylię w bardziej dojrzałej i globalnej odsłonie. Artystka zapowiada projekt jako odważniejszy, bardziej eksperymentalny i nastawiony na międzynarodową publiczność.

Na płycie znajdą się m.in.:

„Is It” (2025)

„Chanel” (2025)

„She Did It Again” (feat. Zara Larsson)

Według zapowiedzi Tyli, album łączy elementy popu, amapiano oraz nowoczesnych brzmień globalnych, tworząc spójny, ale różnorodny muzycznie projekt.

Styl i inspiracje albumu „A*POP”

Tyla podkreśla, że nowy album jest efektem jej artystycznego rozwoju i zmiany podejścia do muzyki. Projekt ma być:

bardziej pewny siebie,

bardziej międzynarodowy,

bardziej eksperymentalny brzmieniowo.

Artystka zaznacza, że „A*POP” to efekt jej naturalnej ewolucji i doświadczeń zdobytych po globalnym sukcesie debiutu.

Sukcesy Tyli przed premierą nowej płyty

Zanim album „A*POP” trafi na rynek, Tyla ma już na swoim koncie znaczące osiągnięcia:

nagroda Grammy za Best African Music Performance („Push 2 Start”),

globalny hit „Water”,

wysoko oceniany mixtape „WWP”,

współprace z artystami takimi jak Zara Larsson i Cardi B,

rosnąca popularność na listach Spotify i Billboard.

Jej kariera jest przykładem dynamicznego wzrostu artysty z globalnego Południa w światowym przemyśle muzycznym.