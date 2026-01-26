Trzecie dziecko Meghan Trainor urodziła surogatka

Meghan Trainor otwarcie podzieliła się szczegółami narodzin swojego trzeciego dziecka, które przyszło na świat dzięki ciąży zastępczej. Wraz z mężem, aktorem Darylem Sabarą, powitali w niedzielę córkę Mikey Moon.

Decyzja o ciąży zastępczej

„Nie była to nasza pierwsza opcja, ale przeprowadziliśmy nieskończoną ilość rozmów z naszymi lekarzami w tej podróży, i to był najbezpieczniejszy sposób, aby nadal powiększać naszą rodzinę” – powiedziała Trainor w wywiadzie dla People Magazine.

Para jest także rodzicami dwóch synów: Rileya (4 lata) i Barry’ego (2 lata).

Surrogacja – piękny sposób na powiększenie rodziny

Meghan Trainor podkreśliła, że ciąża zastępcza jest pełnoprawnym i pięknym sposobem na zbudowanie rodziny:

„Chcę, aby ludzie wiedzieli, że surrogacja to po prostu kolejny piękny sposób na budowanie rodziny. To nie coś, o czym należy szeptać lub oceniać. To kwestia zaufania, nauki, miłości i pracy zespołowej.”

Wokalistka dodała:

„Każda rodzinna podróż wygląda inaczej i każda jest w pełni uzasadniona.”

Wspaniałe doświadczenie z surrogatką

Meghan opisała współpracę z surrogatką jako „niezwykłą” i pełną emocjonalnego wsparcia:

„Nasza surrogatka jest jedną z najbardziej bezinteresownych, silnych i kochających osób, jakie kiedykolwiek spotkałam. Czułyśmy ogromne połączenie przez całą podróż i będę zawsze wdzięczna za troskę i miłość, jaką okazała naszej córce. Dała nam największy prezent naszego życia.”

Rodzina nie ujawniła tożsamości surrogatki, szanując jej prywatność.

Oficjalne ogłoszenie Meghan Trainor

Na Instagramie 20 stycznia Meghan poinformowała fanów o powiększeniu rodziny:

„Nasza córeczka Mikey Moon Trainor w końcu pojawiła się na świecie dzięki naszej niesamowitej, superbohaterce surrogatce. Jesteśmy na zawsze wdzięczni wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i zespołom, które sprawiły, że to marzenie stało się rzeczywistością.”

Nadchodząca muzyka i życie rodzinne

Meghan Trainor planuje również premierę kolejnego albumu, Toy With Me, która odbędzie się 24 kwietnia 2026 roku. Teraz wokalistka może jednocześnie cieszyć się rozwijającą się karierą muzyczną i życiem rodzinnym z pięciorgiem najbliższych.