Trzecie dziecko Meghan Trainor urodziła surogatka

„Chcę, aby ludzie wiedzieli, że surrogacja to po prostu kolejny piękny sposób na budowanie rodziny"

2026.01.26

Meghan Trainor otwarcie podzieliła się szczegółami narodzin swojego trzeciego dziecka, które przyszło na świat dzięki ciąży zastępczej. Wraz z mężem, aktorem Darylem Sabarą, powitali w niedzielę córkę Mikey Moon.

Decyzja o ciąży zastępczej

„Nie była to nasza pierwsza opcja, ale przeprowadziliśmy nieskończoną ilość rozmów z naszymi lekarzami w tej podróży, i to był najbezpieczniejszy sposób, aby nadal powiększać naszą rodzinę” – powiedziała Trainor w wywiadzie dla People Magazine.

Para jest także rodzicami dwóch synów: Rileya (4 lata) i Barry’ego (2 lata).

Surrogacja – piękny sposób na powiększenie rodziny

Meghan Trainor podkreśliła, że ciąża zastępcza jest pełnoprawnym i pięknym sposobem na zbudowanie rodziny:

„Chcę, aby ludzie wiedzieli, że surrogacja to po prostu kolejny piękny sposób na budowanie rodziny. To nie coś, o czym należy szeptać lub oceniać. To kwestia zaufania, nauki, miłości i pracy zespołowej.”

Wokalistka dodała:

„Każda rodzinna podróż wygląda inaczej i każda jest w pełni uzasadniona.”

Wspaniałe doświadczenie z surrogatką

Meghan opisała współpracę z surrogatką jako „niezwykłą” i pełną emocjonalnego wsparcia:

„Nasza surrogatka jest jedną z najbardziej bezinteresownych, silnych i kochających osób, jakie kiedykolwiek spotkałam. Czułyśmy ogromne połączenie przez całą podróż i będę zawsze wdzięczna za troskę i miłość, jaką okazała naszej córce. Dała nam największy prezent naszego życia.”

Rodzina nie ujawniła tożsamości surrogatki, szanując jej prywatność.

Oficjalne ogłoszenie Meghan Trainor

Na Instagramie 20 stycznia Meghan poinformowała fanów o powiększeniu rodziny:

„Nasza córeczka Mikey Moon Trainor w końcu pojawiła się na świecie dzięki naszej niesamowitej, superbohaterce surrogatce. Jesteśmy na zawsze wdzięczni wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i zespołom, które sprawiły, że to marzenie stało się rzeczywistością.”

Nadchodząca muzyka i życie rodzinne

Meghan Trainor planuje również premierę kolejnego albumu, Toy With Me, która odbędzie się 24 kwietnia 2026 roku. Teraz wokalistka może jednocześnie cieszyć się rozwijającą się karierą muzyczną i życiem rodzinnym z pięciorgiem najbliższych.

