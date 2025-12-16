Trill Pem ostro o Tymku: „To jest frajer z wyboru”

CGM

Trill Pem  ujawnia kulisy konfliktu i niedoszłej walki na Fame MMA

2025.12.16

Wokół Tymka narasta coraz więcej kontrowersji. Tym razem mocne zarzuty padły z ust Trill Pema, który publicznie opowiedział o kulisach ich relacji, planowanej walce na Fame MMA oraz problemach finansowych rapera. W swojej wypowiedzi nie szczędził ostrych słów i bezpośrednich cytatów.

Niedoszła walka Tymka i Trill Pema

Jak ujawnił Trill Pem, federacja Fame MMA planowała jego pojedynek z Tymkiem. Raper twierdzi jednak, że do walki nigdy nie doszło, bo Tymek miał inne priorytety.

  • „To jest flet, speniał. Szkoda, że to nie wyszło naprawdę, bo zrobiłbym totalnie inne ruchy rok temu. Bardzo dużo czasu poświęciłem na to i się skupiłem na walce” – mówił Trill Pem podczas streamu.

Według jego relacji Tymek miał domagać się 150 tysięcy złotych zaliczki. Federacja miała obawiać się, że raper może się wycofać, dlatego odmówiła wypłaty pieniędzy z góry.

Sprzedaż katalogu muzycznego zamiast walki

Po fiasku rozmów z Fame MMA Tymek miał zdecydować się na sprzedaż swojego katalogu muzycznego. Zdaniem Trill Pema była to decyzja czysto finansowa, podyktowana problemami z długami.

  • „Mogłem to przegrać, ale pomyślałem, że chociaż raz ci wpier**** w ten głupi ryj, ale do walki nie doszło, bo zrobił super biznes i sprzedał swój katalog muzyczny za chj wie ile i wycofał się z walki” – stwierdził bez ogródek.

  • „To było porażką, ale to jest frajer z wyboru” – dodał.

„Zniszczył psychicznie naszego managera”

Najcięższe zarzuty dotyczą jednak kulis współpracy Tymka z ich managerem. Trill Pem twierdzi, że raper miał doprowadzić go do psychicznego załamania.

  • „On go totalnie psychicznie zniszczył. To dlatego też był taki przeskok z muzą u mnie, bo chłop go zmiażdżył k*rwa psychicznie” – powiedział.

Według Trilla manager miał nawet pisać wywiady za Tymka, bo artysta nie radził sobie z wystąpieniami medialnymi.

  • „Tymek w wywiadach nie potrafił nic mówić, więc on mu pisał te wywiady za niego, bo jak Tymek poszedł na wywiad, to mówił takie pi*rdoły, że po prostu wstyd” – dodał raper.

Smolasty również krytycznie o Tymku

Trill Pem przywołał także wypowiedź Smolastego z programu Fame MMA, w której ten nazwał Tymka „odklejeńcem” i zasugerował, że raper miał w przeszłości ukraść zwrotkę jednemu z jego kolegów.

