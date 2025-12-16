Trill Pem ostro o Tymku: „To jest frajer z wyboru”

fot. mat. pras.

Wokół Tymka narasta coraz więcej kontrowersji. Tym razem mocne zarzuty padły z ust Trill Pema, który publicznie opowiedział o kulisach ich relacji, planowanej walce na Fame MMA oraz problemach finansowych rapera. W swojej wypowiedzi nie szczędził ostrych słów i bezpośrednich cytatów.

Niedoszła walka Tymka i Trill Pema

Jak ujawnił Trill Pem, federacja Fame MMA planowała jego pojedynek z Tymkiem. Raper twierdzi jednak, że do walki nigdy nie doszło, bo Tymek miał inne priorytety.

„To jest flet, speniał. Szkoda, że to nie wyszło naprawdę, bo zrobiłbym totalnie inne ruchy rok temu. Bardzo dużo czasu poświęciłem na to i się skupiłem na walce” – mówił Trill Pem podczas streamu.

Według jego relacji Tymek miał domagać się 150 tysięcy złotych zaliczki. Federacja miała obawiać się, że raper może się wycofać, dlatego odmówiła wypłaty pieniędzy z góry.

Sprzedaż katalogu muzycznego zamiast walki

Po fiasku rozmów z Fame MMA Tymek miał zdecydować się na sprzedaż swojego katalogu muzycznego. Zdaniem Trill Pema była to decyzja czysto finansowa, podyktowana problemami z długami.

„Mogłem to przegrać, ale pomyślałem, że chociaż raz ci wpier**** w ten głupi ryj, ale do walki nie doszło, bo zrobił super biznes i sprzedał swój katalog muzyczny za chj wie ile i wycofał się z walki” – stwierdził bez ogródek.

„To było porażką, ale to jest frajer z wyboru” – dodał.

„Zniszczył psychicznie naszego managera”

Najcięższe zarzuty dotyczą jednak kulis współpracy Tymka z ich managerem. Trill Pem twierdzi, że raper miał doprowadzić go do psychicznego załamania.

„On go totalnie psychicznie zniszczył. To dlatego też był taki przeskok z muzą u mnie, bo chłop go zmiażdżył k*rwa psychicznie” – powiedział.

Według Trilla manager miał nawet pisać wywiady za Tymka, bo artysta nie radził sobie z wystąpieniami medialnymi.

„Tymek w wywiadach nie potrafił nic mówić, więc on mu pisał te wywiady za niego, bo jak Tymek poszedł na wywiad, to mówił takie pi*rdoły, że po prostu wstyd” – dodał raper.

Smolasty również krytycznie o Tymku

Trill Pem przywołał także wypowiedź Smolastego z programu Fame MMA, w której ten nazwał Tymka „odklejeńcem” i zasugerował, że raper miał w przeszłości ukraść zwrotkę jednemu z jego kolegów.