CGM

Tricky zapowiada album „Different When It’s Silent”. Legnda trip-hopu współpracuje z polską wokalistką

"Muzyka to całe moje życie"

2026.04.23

opublikował:

foto: Sebastian Pielles

Legendarny brytyjski artysta i producent Tricky ogłosił premierę nowego albumu „Different When It’s Silent”, który ukaże się 17 lipca 2026 roku nakładem jego własnej wytwórni False Idols. To pierwszy pełnowymiarowy materiał wydany pod jego nazwiskiem od sześciu lat, co czyni ten powrót jednym z ważniejszych wydarzeń na alternatywnej scenie muzycznej.

„Different When It’s Silent” – powrót do korzeni Tricky’ego

Nowy album Tricky ma być powrotem do charakterystycznego stylu artysty, który ukształtował brzmienie trip-hopu od czasu przełomowego debiutu „Maxinquaye” z 1995 roku.

Płyta została nagrana między domem artysty we Francji a Bristolem – miastem, które odegrało kluczową rolę w jego muzycznej tożsamości. To właśnie tam narodziła się scena, z której Tricky wywodzi się jako jedna z najważniejszych postaci.

Pierwszy singiel „Out Of Place” – kontrast i emocje

Pierwszym zaprezentowanym utworem z albumu jest „Out Of Place”, który miał swoją premierę w audycji Lauren Laverne w BBC Radio 6. Kompozycja zwraca uwagę kontrastem dwóch światów: delikatnego wokalu Polki – Marty Złakowskiej i surowej, niemal punkowej ekspresji Tricky’ego.

Udział Marty Złakowskiej podkreśla międzynarodowy i eksperymentalny charakter projektu. Utwór miał pierwotnie znaleźć się na jej solowym albumie, jednak ostatecznie został włączony do „Different When It’s Silent”.

Eksperyment i brzmieniowa różnorodność

Nowy materiał Tricky’ego łączy wiele stylistyk, tworząc gęstą i wielowymiarową całość. Na płycie słychać:

  • mroczną elektronikę
  • surowy blues
  • przesterowane gitary
  • minimalistyczne rytmy hip-hopowe

Za dużą część atmosfery albumu odpowiada również wokalista z Bristolu, Mitch Sanders, którego soulowy falset przewija się przez wiele utworów.

Efekt to album balansujący między intymnością a intensywnością, w którym eksperyment wciąż odgrywa kluczową rolę.

Twórczy powrót i rola False Idols

Po wydaniu „Fall to Pieces” w 2020 roku Tricky realizował różne projekty poboczne, w tym Lonely Guest oraz Theis Thaws. Wszystkie te wydawnictwa ukazywały się pod szyldem jego wytwórni False Idols, która stała się platformą dla jego artystycznej niezależności.

Powrót do wydawania muzyki pod własnym nazwiskiem miał być pierwotnie spontaniczną decyzją, jednak ostatecznie stał się pełnoprawnym albumem.

„Muzyka to całe moje życie” – Tricky o nowej płycie

Artysta podkreśla, że tworzenie muzyki pozostaje jego największą pasją:

„Po prostu uwielbiam robić muzykę. Jestem wdzięczny, że mogłem żyć takim życiem i wciąż tworzyć” – mówi Tricky.

Ta perspektywa dobrze oddaje charakter jego nowego projektu – dojrzałego, ale wciąż pełnego artystycznej niepokorności.

„Different When It’s Silent” – jedna z najważniejszych płyt w karierze

Wszystko wskazuje na to, że „Different When It’s Silent” może być jednym z najbardziej spójnych i dopracowanych albumów w dorobku Tricky’ego. To powrót artysty, który od ponad trzech dekad konsekwentnie buduje własny, rozpoznawalny język muzyczny.

Nowy album nie tylko przypomina o jego wpływie na rozwój trip-hopu, ale także potwierdza, że jego twórczość wciąż pozostaje żywa, aktualna i nieprzewidywalna.

 

 

Tagi


Popularne newsy

_Karol G@CHRISCORNEJO_ coachella 2-2
NEWS

Była headlinerką Coachelli. Teraz wystąpi na PGE Narodowym

Screen Shot 2019-08-02 at 21.55.30
NEWS

Kraftwerk przegrywa jedną z najdłuższych spraw o prawa autorskie w historii muzyki dotyczących samplingu „Metall auf Metall”

VIKI GABORok
NEWS

Ojciec Viki Gabor oskarżony o udział w zogranizowanej grupie przestępczej

Eminem fot. Brian Kelly
NEWS

Eminem świętuje 18 lat trzeźwości – ważny kamień milowy w życiu rapera

Bedoes 2115
NEWS

Bedoes 2115 wpłacił 720 tysięcy złotych na Cancer Fighters. Charytatywny stream Łatwoganga nabrał ogromnego rozpędu

ok_Męskie Granie Orkiestra 2026 - materiały prasowe
NEWS

Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut twarzami tegorocznej edycji Męskiego Grania

Orange Warsaw Festival taras
NEWS

Orange Warsaw Festival ogłosił kolejnego headlinera i mocną reprezentację polskich artystów

Polecane

CGM
Doda Instagram 25

Doda i Magda Gessler kończą konflikt – spektakularne pojednanie ...

Charytatywny stream Łatwoganga tłem pojednania

1 godzinę temu

CGM
coachella-logo2

Coachella 2027 – daty, bilety i wszystko co musisz wiedzieć na t ...

Fani mają możliwość już teraz zaplanować wyjazdu na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych rok

3 godziny temu

CGM
Kanye West

Kolejne problemy koncertowe Kanye Westa. Włosi także protestują przeci ...

"Antyfaszyzm dla nas nie jest kaprysem, ale wartością zakorzenioną w naszej historii."

3 godziny temu

CGM
Labrinth

Labrinth odszedł z „Euphorii” bo nie chciał tworzyć muzyki ...

Artysta kontra przemysł muzyczny

4 godziny temu

CGM
d4vd mugshot

Koroner potwierdził, że Celeste Rivas została zamordowana. Postępowani ...

Muzykowi oskarżonemu o zabójstwo 14-latki grozi dożywocie a nawet kara śmierci

4 godziny temu

CGM
boycott eurovision

Ponad 1000 artystów wzywa do bojkotu Eurowizji

Wśród sygnatariuszy znaleźli się m.in. IDLES, Massive Attack, Paloma Faith, Kneecap i Primal Scream

4 godziny temu