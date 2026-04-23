Tricky zapowiada album „Different When It’s Silent”. Legnda trip-hopu współpracuje z polską wokalistką

foto: Sebastian Pielles
Legendarny brytyjski artysta i producent Tricky ogłosił premierę nowego albumu „Different When It’s Silent”, który ukaże się 17 lipca 2026 roku nakładem jego własnej wytwórni False Idols. To pierwszy pełnowymiarowy materiał wydany pod jego nazwiskiem od sześciu lat, co czyni ten powrót jednym z ważniejszych wydarzeń na alternatywnej scenie muzycznej.
„Different When It’s Silent” – powrót do korzeni Tricky’ego
Nowy album Tricky ma być powrotem do charakterystycznego stylu artysty, który ukształtował brzmienie trip-hopu od czasu przełomowego debiutu „Maxinquaye” z 1995 roku.
Płyta została nagrana między domem artysty we Francji a Bristolem – miastem, które odegrało kluczową rolę w jego muzycznej tożsamości. To właśnie tam narodziła się scena, z której Tricky wywodzi się jako jedna z najważniejszych postaci.
Pierwszy singiel „Out Of Place” – kontrast i emocje
Pierwszym zaprezentowanym utworem z albumu jest „Out Of Place”, który miał swoją premierę w audycji Lauren Laverne w BBC Radio 6. Kompozycja zwraca uwagę kontrastem dwóch światów: delikatnego wokalu Polki – Marty Złakowskiej i surowej, niemal punkowej ekspresji Tricky’ego.
Udział Marty Złakowskiej podkreśla międzynarodowy i eksperymentalny charakter projektu. Utwór miał pierwotnie znaleźć się na jej solowym albumie, jednak ostatecznie został włączony do „Different When It’s Silent”.
Eksperyment i brzmieniowa różnorodność
Nowy materiał Tricky’ego łączy wiele stylistyk, tworząc gęstą i wielowymiarową całość. Na płycie słychać:
- mroczną elektronikę
- surowy blues
- przesterowane gitary
- minimalistyczne rytmy hip-hopowe
Za dużą część atmosfery albumu odpowiada również wokalista z Bristolu, Mitch Sanders, którego soulowy falset przewija się przez wiele utworów.
Efekt to album balansujący między intymnością a intensywnością, w którym eksperyment wciąż odgrywa kluczową rolę.
Twórczy powrót i rola False Idols
Po wydaniu „Fall to Pieces” w 2020 roku Tricky realizował różne projekty poboczne, w tym Lonely Guest oraz Theis Thaws. Wszystkie te wydawnictwa ukazywały się pod szyldem jego wytwórni False Idols, która stała się platformą dla jego artystycznej niezależności.
Powrót do wydawania muzyki pod własnym nazwiskiem miał być pierwotnie spontaniczną decyzją, jednak ostatecznie stał się pełnoprawnym albumem.
„Muzyka to całe moje życie” – Tricky o nowej płycie
Artysta podkreśla, że tworzenie muzyki pozostaje jego największą pasją:
„Po prostu uwielbiam robić muzykę. Jestem wdzięczny, że mogłem żyć takim życiem i wciąż tworzyć” – mówi Tricky.
Ta perspektywa dobrze oddaje charakter jego nowego projektu – dojrzałego, ale wciąż pełnego artystycznej niepokorności.
„Different When It’s Silent” – jedna z najważniejszych płyt w karierze
Wszystko wskazuje na to, że „Different When It’s Silent” może być jednym z najbardziej spójnych i dopracowanych albumów w dorobku Tricky’ego. To powrót artysty, który od ponad trzech dekad konsekwentnie buduje własny, rozpoznawalny język muzyczny.
Nowy album nie tylko przypomina o jego wpływie na rozwój trip-hopu, ale także potwierdza, że jego twórczość wciąż pozostaje żywa, aktualna i nieprzewidywalna.