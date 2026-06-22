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Tragiczny wypadek podczas koncertu Goose. Mężczyzna zginął po upadku w Madison Square Garden

Dramatyczne wydarzenia podczas koncertu w Nowym Jorku

2026.06.22

opublikował:

swieca Photo- eyasu-etsub-j3R9C-Xqe1w-unsplash

Foto: Eyasu Etsub / Unsplush

Do tragicznego zdarzenia doszło podczas koncertu zespołu Goose w słynnej hali Madison Square Garden. Według informacji przekazanych przez nowojorską policję, 51-letni mężczyzna spadł z wysoko położonej części obiektu i odniósł śmiertelne obrażenia.

Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie około godziny 21:51 czasu lokalnego. Po przybyciu na miejsce ratownicy znaleźli mężczyznę nieprzytomnego. Poszkodowany został przewieziony do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili jego zgon.

Policja prowadzi dochodzenie

Funkcjonariusze poinformowali, że okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane. Tożsamość zmarłego nie została jeszcze oficjalnie ujawniona opinii publicznej.

Na ten moment śledczy nie podali szczegółowych informacji dotyczących przyczyn upadku.

Zespół Goose wydał oświadczenie

Muzycy Goose odnieśli się do tragedii w oficjalnym komunikacie opublikowanym po koncercie.

Artyści przekazali wyrazy współczucia rodzinie oraz wszystkim osobom dotkniętym tym dramatycznym wydarzeniem. Podziękowali również służbom ratunkowym i pracownikom obiektu za szybką reakcję oraz wsparcie udzielone na miejscu.

 

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Koncert odbywał się zgodnie z planem

Pomimo tragicznego incydentu występ zespołu nie został przerwany. Według relacji świadków część widowni została odgrodzona przez służby, które zabezpieczały miejsce zdarzenia.

Koncert był również transmitowany na żywo w internecie, a większość uczestników mogła nie być świadoma sytuacji rozgrywającej się w innym sektorze hali.

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