Tory Lanez został 14-krotnie dźgnięty nożem w więzieniu. Wiemy dlaczego współwięzień go zaatakował

14 ciosów nożem w obawie o własne życie?

Tory Lanez został brutalnie zaatakowany i wielokrotnie dźgnięty nożem w więzieniu w Kalifornii. Napastnik, Santino Casio, który już odbywa wyrok dożywocia, twierdzi, że działał w samoobronie, ponieważ usłyszał plotki, że Lanez chce go zabić.

W rozmowie telefonicznej z mediami Casio powiedział, że słyszał przez „więzienny telefon”, iż raper wystawił nagrodę za jego głowę. Kiedy zobaczył Tory’ego w korytarzu i zauważył „podejrzaną wypukłość w jego kieszeni”, założył, że to broń i natychmiast zaatakował.

„Myślałem, że Tory przyszedł po moje życie. Uznałem, że muszę działać pierwszy” – wyznał Casio.

Brutalny atak i zaskakujący motyw

Casio przyznał, że zadał raperowi 14 ciosów nożem, ale – według jego wersji – nie chciał go zabić. Zaskoczył także stwierdzeniem, że wcześniej mieli z Torym dobrą relację – ich cele znajdowały się obok siebie, a kontakt między nimi był poprawny.

Co ciekawe, napastnik również odniósł obrażenia – rany kłute w nogę – co według niego tylko potwierdza, że Tory mógł posiadać broń.

Stan zdrowia Tory’ego Laneza po ataku

Do zdarzenia doszło na początku maja 2025 r. Lanez trafił do szpitala z 7 ranami kłutymi pleców, 4 torsu i 3 głowy. Po hospitalizacji został przetransportowany z powrotem do zakładu karnego.

Raper przebywa obecnie w więzieniu za postrzelenie Megan Thee Stallion w 2020 roku, za co został skazany na 10 lat. Po ataku głos zabrali m.in. Drake i kongresmenka Anna Paulina Luna, apelując do gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma o ułaskawienie Laneza.

Reakcja prawników rapera

Zespół prawny Tory’ego Laneza wydał oświadczenie:

„Niedawna próba zamachu na jego życie była dzika i brutalna, co podkreśla realne zagrożenie, z jakim zmaga się w więzieniu. Każde inne twierdzenie, zwłaszcza pochodzące od osoby odbywającej dożywocie za okrutne zbrodnie, jest całkowicie bezpodstawne i absurdalne.”

Dodali również, że: