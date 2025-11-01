Szukaj
Tory Lanez zmuszony do złożenia zeznań w procesie Megan Thee Stallion

Raper ma prawo do powołania się na piątą poprawkę podczas zeznań.

Sędzia nakazał, aby Tory Lanez stawił się na przesłuchanie w procesie Megan Thee Stallion. Jest to kolejny krok w sprawie cywilnej, którą raperka wniosła przeciwko blogerce Milagro Cooper za rzekome szerzenie dezinformacji po skazaniu Laneza w sprawie postrzelenia Megan w 2020 roku.

Próby uniknięcia zeznań przez Tory’ego Laneza

Tory Lanez wciąż odbywa 10-letni wyrok więzienia za postrzelenie Megan w stopę. Jego prawnicy argumentowali, że zeznania mogą zaszkodzić jego apelacji w sprawie karnej, jednak sędzia odrzucił ten wniosek. To oznacza, że Lanez będzie musiał stawić się przed prawnikami Megan, choć ma prawo do powołania się na piątą poprawkę podczas zeznań.

Cel przesłucania i związek z Milagro Cooper

Prawnicy Megan chcą wypytać Laneza o jego rzekomy związek z Milagro Cooper i ewentualne działania, które mogłyby dyskredytować Megan Thee Stallion. To już trzecia próba, aby zmusić go do zeznań, poprzednie dwie zakończyły się niepowodzeniem.

Terminy i dalszy przebieg sprawy

Proces Megan Thee Stallion przeciwko Milagro Cooper rozpocznie się 17 listopada 2025 roku, jednak nie jest jeszcze jasne, kiedy Tory Lanez zostanie przesłuchany. Sędzia zaznaczył, że przesłuchanie odbędzie się w terminie uzgodnionym przez wszystkie strony.

