Tom Jones wystąpi w Polsce – koncert w Sopocie w ramach trasy „Come Gather Round Tour 2026”

Legenda światowej muzyki, Tom Jones, ponownie odwiedzi Polskę. Artysta wystąpi 23 lipca 2026 roku w Sopocie w wyjątkowej scenerii Opera Leśna podczas europejskiej trasy koncertowej „Come Gather Round Tour 2026”. Wydarzenie zapowiada się jako jedno z najważniejszych koncertowych wydarzeń lata w Polsce.

Bilety na koncert Toma Jonesa w Sopocie

Sprzedaż biletów na koncert Tom Jones rozpocznie się 20 marca o godzinie 12:00 na stronach Live Nation oraz oficjalnej stronie artysty.

Harmonogram sprzedaży wygląda następująco:

Przedsprzedaż Mastercard – 18 marca od godz. 12:00

Przedsprzedaż Ticketmaster – 19 marca od godz. 12:00

Sprzedaż ogólna – 20 marca od godz. 12:00 na stronie LiveNation.pl

Koncert odbędzie się w jednej z najbardziej klimatycznych scen koncertowych w Polsce – w Opera Leśna, która od lat gości największe gwiazdy światowej muzyki.

Kim jest Tom Jones?

Tom Jones to jeden z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów w historii muzyki rozrywkowej. Artysta sprzedał ponad 100 milionów płyt i od ponad sześciu dekad zachwyca publiczność na całym świecie swoim potężnym głosem, charyzmą sceniczną i niezwykle bogatym repertuarem.

Wśród jego największych przebojów znajdują się utwory takie jak:

It’s Not Unusual

Delilah

What’s New Pussycat?

Green, Green Grass of Home

W trakcie swojej kariery współpracował z wieloma legendami muzyki, m.in. z Stevie Wonder, Aretha Franklin, Van Morrison, Dolly Parton czy Ed Sheeran.

Ponad 60 lat kariery i liczne nagrody

Artysta urodził się w walijskim mieście Pontypridd. Międzynarodową sławę zdobył w latach 60., kiedy podpisał kontrakt z wytwórnią Decca Records. Jego popularność jeszcze bardziej wzrosła dzięki programowi telewizyjnemu This Is Tom Jones.

W trakcie kariery artysta otrzymał wiele prestiżowych wyróżnień, w tym tytuł szlachecki nadany przez Elizabeth II w 2006 roku. Na jego koncie znajdują się również nagrody BRIT Awards, Silver Clef Award oraz Music Industry Trusts Award.

Nowe albumy i rekordy

Mimo imponującego dorobku Tom Jones wciąż pozostaje aktywny artystycznie. Jego najnowsze albumy, w tym Surrounded By Time, Long Lost Suitcase, Spirit In The Room oraz Praise & Blame, zdobyły znakomite recenzje krytyków.

Album „Surrounded By Time” przyniósł artyście historyczny sukces – Jones został najstarszym wykonawcą, który zdobył pierwsze miejsce na brytyjskiej liście Official Albums Chart z albumem zawierającym nowe utwory, wyprzedzając m.in. Bob Dylan.

Koncert Toma Jonesa w Polsce – wydarzenie, którego nie można przegapić

Koncert w Sopocie będzie wyjątkową okazją, aby na żywo usłyszeć największe przeboje artysty oraz utwory z jego najnowszych albumów. Występ w Opera Leśna z pewnością przyciągnie fanów muzyki z całej Polski i Europy.

Po ponad sześciu dekadach na scenie Tom Jones nadal zachwyca publiczność energią, głosem i niezwykłą sceniczną charyzmą. Jego koncert w Sopocie będzie jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych 2026 roku.