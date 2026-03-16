Tom Jones wystąpi w Polsce – koncert w Sopocie w ramach trasy „Come Gather Round Tour 2026”

Legenda światowej muzyki, Tom Jones, ponownie odwiedzi Polskę. Artysta wystąpi 23 lipca 2026 roku w Sopocie w wyjątkowej scenerii Opera Leśna podczas europejskiej trasy koncertowej „Come Gather Round Tour 2026”. Wydarzenie zapowiada się jako jedno z najważniejszych koncertowych wydarzeń lata w Polsce.
Bilety na koncert Toma Jonesa w Sopocie
Sprzedaż biletów na koncert Tom Jones rozpocznie się 20 marca o godzinie 12:00 na stronach Live Nation oraz oficjalnej stronie artysty.
Harmonogram sprzedaży wygląda następująco:
Przedsprzedaż Mastercard – 18 marca od godz. 12:00
Przedsprzedaż Ticketmaster – 19 marca od godz. 12:00
Sprzedaż ogólna – 20 marca od godz. 12:00 na stronie LiveNation.pl
Koncert odbędzie się w jednej z najbardziej klimatycznych scen koncertowych w Polsce – w Opera Leśna, która od lat gości największe gwiazdy światowej muzyki.
Kim jest Tom Jones?
Tom Jones to jeden z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów w historii muzyki rozrywkowej. Artysta sprzedał ponad 100 milionów płyt i od ponad sześciu dekad zachwyca publiczność na całym świecie swoim potężnym głosem, charyzmą sceniczną i niezwykle bogatym repertuarem.
Wśród jego największych przebojów znajdują się utwory takie jak:
It’s Not Unusual
Delilah
What’s New Pussycat?
Green, Green Grass of Home
W trakcie swojej kariery współpracował z wieloma legendami muzyki, m.in. z Stevie Wonder, Aretha Franklin, Van Morrison, Dolly Parton czy Ed Sheeran.
Ponad 60 lat kariery i liczne nagrody
Artysta urodził się w walijskim mieście Pontypridd. Międzynarodową sławę zdobył w latach 60., kiedy podpisał kontrakt z wytwórnią Decca Records. Jego popularność jeszcze bardziej wzrosła dzięki programowi telewizyjnemu This Is Tom Jones.
W trakcie kariery artysta otrzymał wiele prestiżowych wyróżnień, w tym tytuł szlachecki nadany przez Elizabeth II w 2006 roku. Na jego koncie znajdują się również nagrody BRIT Awards, Silver Clef Award oraz Music Industry Trusts Award.
Nowe albumy i rekordy
Mimo imponującego dorobku Tom Jones wciąż pozostaje aktywny artystycznie. Jego najnowsze albumy, w tym Surrounded By Time, Long Lost Suitcase, Spirit In The Room oraz Praise & Blame, zdobyły znakomite recenzje krytyków.
Album „Surrounded By Time” przyniósł artyście historyczny sukces – Jones został najstarszym wykonawcą, który zdobył pierwsze miejsce na brytyjskiej liście Official Albums Chart z albumem zawierającym nowe utwory, wyprzedzając m.in. Bob Dylan.
Koncert Toma Jonesa w Polsce – wydarzenie, którego nie można przegapić
Koncert w Sopocie będzie wyjątkową okazją, aby na żywo usłyszeć największe przeboje artysty oraz utwory z jego najnowszych albumów. Występ w Opera Leśna z pewnością przyciągnie fanów muzyki z całej Polski i Europy.
Po ponad sześciu dekadach na scenie Tom Jones nadal zachwyca publiczność energią, głosem i niezwykłą sceniczną charyzmą. Jego koncert w Sopocie będzie jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych 2026 roku.