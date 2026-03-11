To ona zrobiła viral z „Domu nad wodą” Pezeta. Teraz próbuje swoich szans w programie Must Be The Music

Foto: K. Szczęsny

Fluid na castingu „Must Be The Music”

Podczas castingów do programu „Must Be The Music” na scenie pojawił się zespół Fluid, którego wokalistką jest Wanesa „Wani” Adamska. Grupa powstała w 2022 roku z inicjatywy przyjaciół, których połączyła wspólna pasja do muzyki i tworzenia.

Skład zespołu tworzą:

Patryk Kuzia – gitara

Dariusz Kowal – gitara

Damian Rumbuć – gitara basowa

Przemysław Kaweński – instrumenty klawiszowe

Grzegorz Kurpiel – perkusja

Muzycy podkreślają, że nazwa Fluid symbolizuje dobrą energię i swobodę w muzyce. Ich celem jest tworzenie utworów, które przekraczają granice i łączą ludzi.

Viralowy cover Pezeta przyniósł popularność

Zespół zyskał popularność w internecie dzięki nagraniu, które Wanesa Adamska opublikowała w mediach społecznościowych. Wokalistka wykonała cover utworu „Dom Nad Wodą” Pezeta, który szybko stał się viralem i zdobył ogromną popularność w sieci.

Nagranie sprawiło, że o Wani i zespole Fluid zaczęło mówić coraz więcej osób, a ich twórczość zaczęła docierać do szerszej publiczności.

Utwór napisany z Igorem Herbutem

Na scenie programu „Must Be The Music” zespół zaprezentował autorski utwór „Było miło”. Piosenka powstała we współpracy wokalistki Wanesa „Wani” Adamskiej z Igorem Herbutem, liderem zespołu LemON.

Występ spotkał się z bardzo pozytywną reakcją jury. Szczególnie zachwycona była Natalia Szroeder, która nie kryła sympatii do zaprezentowanej piosenki.

Jak przyznała jurorka:

„To jest bardzo dobra popowa, sprawnie napisana piosenka i też bardzo sprawnie zaśpiewana. Ja ją bardzo lubię”.

Dawid Kwiatkowski poprosił o fragment „Domu Nad Wodą”

Po występie zespołu Fluid Dawid Kwiatkowski poprosił Wani o wykonanie krótkiego fragmentu viralowego coveru „Domu Nad Wodą”. Wokalistka spełniła tę prośbę, a na scenie ponownie wybrzmiał fragment utworu, który przyniósł jej popularność w internecie.

Moment ten spotkał się z dużym entuzjazmem zarówno ze strony jury, jak i publiczności.

Czy Fluid podbije „Must Be The Music”?

Występ zespołu Fluid pokazał, że młodzi artyści potrafią połączyć nowoczesny pop, autorskie kompozycje i energię zespołowego grania. Czy ich muzyka podbije serca wszystkich jurorów i widzów programu? O tym przekonamy się w kolejnych odcinkach show.

Głosowanie na „dziką kartę” w aplikacji

Widzowie programu mogą wspierać swoich faworytów poprzez specjalną aplikację „Must Be The Music”, dostępną w sklepach App Store oraz Google Play.

Głosowanie na uczestników odbywa się w trakcie emisji odcinków castingowych – od piątku do czwartku każdego tygodnia – aż do 8. odcinka castingowego. Dzięki temu fani programu mają realny wpływ na to, kto otrzyma „dziką kartę” i szansę na dalszy udział w programie.