To ona zrobiła viral z „Domu nad wodą” Pezeta. Teraz próbuje swoich szans w programie Must Be The Music

Foto: K. Szczęsny
Fluid na castingu „Must Be The Music”
Podczas castingów do programu „Must Be The Music” na scenie pojawił się zespół Fluid, którego wokalistką jest Wanesa „Wani” Adamska. Grupa powstała w 2022 roku z inicjatywy przyjaciół, których połączyła wspólna pasja do muzyki i tworzenia.
Skład zespołu tworzą:
-
Patryk Kuzia – gitara
-
Dariusz Kowal – gitara
-
Damian Rumbuć – gitara basowa
-
Przemysław Kaweński – instrumenty klawiszowe
-
Grzegorz Kurpiel – perkusja
Muzycy podkreślają, że nazwa Fluid symbolizuje dobrą energię i swobodę w muzyce. Ich celem jest tworzenie utworów, które przekraczają granice i łączą ludzi.
Viralowy cover Pezeta przyniósł popularność
Zespół zyskał popularność w internecie dzięki nagraniu, które Wanesa Adamska opublikowała w mediach społecznościowych. Wokalistka wykonała cover utworu „Dom Nad Wodą” Pezeta, który szybko stał się viralem i zdobył ogromną popularność w sieci.
Nagranie sprawiło, że o Wani i zespole Fluid zaczęło mówić coraz więcej osób, a ich twórczość zaczęła docierać do szerszej publiczności.
@vansaa_ ten kawałek mam ciągle w głowie #cover #poland #dc #music #dlaciebie #fyp #viral #sing ♬ dźwięk oryginalny – Kroolik Underwood
@pezet81.pl Nie ma nic gorszego niż samotne polskie zimy @wani @Kroolik Underwood ♬ dźwięk oryginalny – Pezet
Utwór napisany z Igorem Herbutem
Na scenie programu „Must Be The Music” zespół zaprezentował autorski utwór „Było miło”. Piosenka powstała we współpracy wokalistki Wanesa „Wani” Adamskiej z Igorem Herbutem, liderem zespołu LemON.
Występ spotkał się z bardzo pozytywną reakcją jury. Szczególnie zachwycona była Natalia Szroeder, która nie kryła sympatii do zaprezentowanej piosenki.
Jak przyznała jurorka:
„To jest bardzo dobra popowa, sprawnie napisana piosenka i też bardzo sprawnie zaśpiewana. Ja ją bardzo lubię”.
Dawid Kwiatkowski poprosił o fragment „Domu Nad Wodą”
Po występie zespołu Fluid Dawid Kwiatkowski poprosił Wani o wykonanie krótkiego fragmentu viralowego coveru „Domu Nad Wodą”. Wokalistka spełniła tę prośbę, a na scenie ponownie wybrzmiał fragment utworu, który przyniósł jej popularność w internecie.
Moment ten spotkał się z dużym entuzjazmem zarówno ze strony jury, jak i publiczności.
Czy Fluid podbije „Must Be The Music”?
Występ zespołu Fluid pokazał, że młodzi artyści potrafią połączyć nowoczesny pop, autorskie kompozycje i energię zespołowego grania. Czy ich muzyka podbije serca wszystkich jurorów i widzów programu? O tym przekonamy się w kolejnych odcinkach show.
Głosowanie na „dziką kartę” w aplikacji
Widzowie programu mogą wspierać swoich faworytów poprzez specjalną aplikację „Must Be The Music”, dostępną w sklepach App Store oraz Google Play.
Głosowanie na uczestników odbywa się w trakcie emisji odcinków castingowych – od piątku do czwartku każdego tygodnia – aż do 8. odcinka castingowego. Dzięki temu fani programu mają realny wpływ na to, kto otrzyma „dziką kartę” i szansę na dalszy udział w programie.