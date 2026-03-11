CGM

To ona zrobiła viral z „Domu nad wodą” Pezeta. Teraz próbuje swoich szans w programie Must Be The Music

Wani zachwyciła jury utworem napisanym z Igorem Herbutem

2026.03.11

opublikował:

To ona zrobiła viral z „Domu nad wodą” Pezeta. Teraz próbuje swoich szans w programie Must Be The Music

Foto: K. Szczęsny

Fluid na castingu „Must Be The Music”

Podczas castingów do programu „Must Be The Music” na scenie pojawił się zespół Fluid, którego wokalistką jest Wanesa „Wani” Adamska. Grupa powstała w 2022 roku z inicjatywy przyjaciół, których połączyła wspólna pasja do muzyki i tworzenia.

Skład zespołu tworzą:

  • Patryk Kuzia – gitara

  • Dariusz Kowal – gitara

  • Damian Rumbuć – gitara basowa

  • Przemysław Kaweński – instrumenty klawiszowe

  • Grzegorz Kurpiel – perkusja

Muzycy podkreślają, że nazwa Fluid symbolizuje dobrą energię i swobodę w muzyce. Ich celem jest tworzenie utworów, które przekraczają granice i łączą ludzi.

Viralowy cover Pezeta przyniósł popularność

Zespół zyskał popularność w internecie dzięki nagraniu, które Wanesa Adamska opublikowała w mediach społecznościowych. Wokalistka wykonała cover utworu „Dom Nad Wodą” Pezeta, który szybko stał się viralem i zdobył ogromną popularność w sieci.

Nagranie sprawiło, że o Wani i zespole Fluid zaczęło mówić coraz więcej osób, a ich twórczość zaczęła docierać do szerszej publiczności.

@pezet81.pl Nie ma nic gorszego niż samotne polskie zimy @wani @Kroolik Underwood ♬ dźwięk oryginalny – Pezet

Utwór napisany z Igorem Herbutem

Na scenie programu „Must Be The Music” zespół zaprezentował autorski utwór „Było miło”. Piosenka powstała we współpracy wokalistki Wanesa „Wani” Adamskiej z Igorem Herbutem, liderem zespołu LemON.

Występ spotkał się z bardzo pozytywną reakcją jury. Szczególnie zachwycona była Natalia Szroeder, która nie kryła sympatii do zaprezentowanej piosenki.

Jak przyznała jurorka:

„To jest bardzo dobra popowa, sprawnie napisana piosenka i też bardzo sprawnie zaśpiewana. Ja ją bardzo lubię”.

Dawid Kwiatkowski poprosił o fragment „Domu Nad Wodą”

Po występie zespołu Fluid Dawid Kwiatkowski poprosił Wani o wykonanie krótkiego fragmentu viralowego coveru „Domu Nad Wodą”. Wokalistka spełniła tę prośbę, a na scenie ponownie wybrzmiał fragment utworu, który przyniósł jej popularność w internecie.

Moment ten spotkał się z dużym entuzjazmem zarówno ze strony jury, jak i publiczności.

Czy Fluid podbije „Must Be The Music”?

Występ zespołu Fluid pokazał, że młodzi artyści potrafią połączyć nowoczesny pop, autorskie kompozycje i energię zespołowego grania. Czy ich muzyka podbije serca wszystkich jurorów i widzów programu? O tym przekonamy się w kolejnych odcinkach show.

Głosowanie na „dziką kartę” w aplikacji

Widzowie programu mogą wspierać swoich faworytów poprzez specjalną aplikację „Must Be The Music”, dostępną w sklepach App Store oraz Google Play.

Głosowanie na uczestników odbywa się w trakcie emisji odcinków castingowych – od piątku do czwartku każdego tygodnia – aż do 8. odcinka castingowego. Dzięki temu fani programu mają realny wpływ na to, kto otrzyma „dziką kartę” i szansę na dalszy udział w programie.

Tagi


Popularne newsy

WWO powraca projektem WWOFF i zapowiada ostatni rozdział działalności zespołu
NEWS

WWO powraca projektem WWOFF i zapowiada ostatni rozdział działalności zespołu

Poznaliśmy przyczynę śmierci Koniego. Współtworzył Beat Squad i PDG Kartel miał 43 lata
NEWS

Poznaliśmy przyczynę śmierci Koniego. Współtworzył Beat Squad i PDG Kartel miał 43 lata

Ten Typ Mes: „Znowu obudziłem się i czułem się jak najgorsze gówno (…) A co u was?”
NEWS

Ten Typ Mes: „Znowu obudziłem się i czułem się jak najgorsze gówno (…) A co u was?”

Wu Tang Clan po koncercie w Łodzi bawił się w knajpie na Piotrkowskiej
NEWS

Wu Tang Clan po koncercie w Łodzi bawił się w knajpie na Piotrkowskiej

Solpadeina w kawałku Taco Hemingwaya. Postępowanie trwa – karą może być nakaz zaprzestania „reklamy” i sankcje karne
NEWS

Solpadeina w kawałku Taco Hemingwaya. Postępowanie trwa – karą może być nakaz zaprzestania „reklamy” i sankcje karne

Sentino nagrał dissy na Bedoesa i chciał dogadać beef. Borek nie jest jednak zainteresowany. „Życzę, żeby odnalazł zagubiony honor i przestał być kur*ą”
NEWS

Sentino nagrał dissy na Bedoesa i chciał dogadać beef. Borek nie jest jednak zainteresowany. „Życzę, żeby odnalazł zagubiony honor i przestał być kur*ą”

Fagata ostro o Frizie. „Parszywy uśmiech (…) Nie lubię takich podludzi”
NEWS

Fagata ostro o Frizie. „Parszywy uśmiech (…) Nie lubię takich podludzi”

Polecane

CGM
Tribbs wyjechał do Londynu i od razu zaczał pracować z brytyjskimi gwiazdami. Jedną z nich jest Cher Lloyd

Tribbs wyjechał do Londynu i od razu zaczał pracować z brytyjskimi gwi ...

Nowe życie Tribbsa w Londynie - od „The Voice Kids” po współpracę z gwiazdami UK

49 minut temu

CGM
Jongmen z kawałkiem o swojej odsiadce w dubajskim więzieniu: „Nie mam nic do powiedzenia, pod celą pierwsza premiera”

Jongmen z kawałkiem o swojej odsiadce w dubajskim więzieniu: „Ni ...

Jongmen wypuszcza „Central Prison (B4, Cela nr. 5)” po areszcie w Dubaju

58 minut temu

CGM
Kayah dołączy do jury „Tańca z gwiazdami”

Kayah dołączy do jury „Tańca z gwiazdami”

„Taniec z Gwiazdami” z hitami Kayah

1 godzinę temu

CGM
Pożegnalny koncert WWO praktycznie wyprzedany w trzy godziny. Sokół informuje, że zostały ostatnie bilety

Pożegnalny koncert WWO praktycznie wyprzedany w trzy godziny. Sokół in ...

Szybko poszło

4 godziny temu

CGM
Katy Perry przegrała w sądzie. Koniec wieloletniej batalii o znak towarowy

Katy Perry przegrała w sądzie. Koniec wieloletniej batalii o znak towa ...

Wieloletni spór zakończony porażką Katy Perry

4 godziny temu

CGM
Czy Cher zaręczyła się z młodszym o 40 lat partnerem? Diamentowy pierścionek rozpalił plotki

Czy Cher zaręczyła się z młodszym o 40 lat partnerem? Diamentowy pierś ...

Konflikt rodzinny nie zmienił decyzji gwiazdy

4 godziny temu