To ksiądz odkrył talent Julii Wieniawy. Niezwykła historia początków kariery artystki

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Julia Wieniawa i jej duchowy mentor – ksiądz Marcin

Choć dziś Julia Wieniawa to jedna z najpopularniejszych młodych gwiazd polskiego show-biznesu, mało kto wie, że jej kariera mogła potoczyć się zupełnie inaczej, gdyby nie ksiądz Marcin. To właśnie duchowny zauważył w niej wyjątkowy talent muzyczny i zachęcił do nauki w szkole musicalowej, torując jej drogę do sukcesu w branży artystycznej.

– Gdyby nie ksiądz Marcin, być może dziś nie byłoby mnie na scenie – przyznała Julia w wywiadzie dla RMFu.

Ksiądz, który wspiera młodzież i samotne matki

Ksiądz Marcin nie tylko pomógł Julii odkryć swoją pasję do muzyki, ale od lat prowadzi dom samotnej matki, wspierając kobiety w trudnej sytuacji życiowej. Julia Wieniawa, pamiętając o jego wsparciu, aktywnie angażuje się w pomoc placówce – przekazuje ubrania, wspiera finansowo i nagłaśnia działalność księdza w mediach.

Zakupoholiczka z sercem – jak Julia Wieniawa oddaje dobro

W niedawnej rozmowie na kanale RMF SHOW Julia przyznała, że ma słabość do zakupów internetowych:

„Coś w życiu trzeba sobie dawać. Ja robię zakupy w Internecie.”

Jednak nie są to zakupy bezrefleksyjne. Gwiazda podkreśla, że każdą nową rzecz w szafie równoważy pomocą – dzieli się ubraniami z rodziną, znajomymi i osobami potrzebującymi. Część trafia właśnie do domu samotnej matki prowadzonego przez księdza Marcina.

Nowy singiel i nowe wyzwania

Dziś Julia Wieniawa intensywnie promuje swój nowy singiel „Od nowa”, nie zapominając o swoich korzeniach i osobach, które pomogły jej rozwinąć skrzydła. Ksiądz Marcin pozostaje dla niej ważną postacią, symbolem dobra, autorytetu i duchowego wsparcia.