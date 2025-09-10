Szukaj
CGM

To już pewne – System Of A Down w Polsce i to w doborowym towarzystwie

To pierwszy koncert System Of A Down w naszym kraju od 2017 r.

2025.09.10

opublikował:

To już pewne – System Of A Down w Polsce i to w doborowym towarzystwie

fot. mat. pras.

Po tym jak Live Nation rozpoczęło wczoraj kampanię outdoorową zapowiadającą koncert System Of A Down, kwestią czasu było jego oficjalne ogłoszenie. Agencja nie kazała nam długo czekać, dzięki czemu już teraz wiemy, że grupa odwiedzi nas w przyszłym roku.

System Of A Down i goście w lipcu w Warszawie

System Of A Down wystąpią na PGE Narodowym w Warszawie 18 lipca. Grupa przyjedzie do Polski w doborowym towarzystwie, wspierana przez Queens Of The Stone Age oraz Acid Bath. Będzie to pierwszy koncert SOAD w naszym kraju od 2017 r. Wówczas formacja wystąpiła w Krakowie w ramach Impact Festivalu. Zespół miał nas odwiedzić także w 2020 r., ale wówczas na drodze stanęła pandemia.

Poniżej informacje o biletach.

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes wrócił do starych nawyków
NEWS

Ten Typ Mes wrócił do starych nawyków

Ten Typ Mes odpuszcza beef?
NEWS

Ten Typ Mes odpuszcza beef?

PRO8L3M odpalił promomix i preorder nowej płyty. Poznaliśmy zawartość zestawu wycenionego na 500 zł
NEWS

PRO8L3M odpalił promomix i preorder nowej płyty. Poznaliśmy zawartość zestawu wycenionego na 500 zł

Ten Typ Mes wyjaśnia brak dissu. Raper przekonuje, że to jeszcze nie koniec
NEWS

Ten Typ Mes wyjaśnia brak dissu. Raper przekonuje, że to jeszcze nie koniec

Tede i Warga nabijają się z Mesa. „Babcia Tedego z 1897”
NEWS

Tede i Warga nabijają się z Mesa. „Babcia Tedego z 1897”

Paluch „szukał Nitro i chciał mu zrobić krzywdę”?
NEWS

Paluch „szukał Nitro i chciał mu zrobić krzywdę”?

Kristin Cabot i Coldplay Kiss Cam – mąż zabiera głos po głośnym skandalu
NEWS

Kristin Cabot i Coldplay Kiss Cam – mąż zabiera głos po głośnym skandalu

Polecane

CGM
Mata kupił Lamborghini za póltora miliona złotych

Mata kupił Lamborghini za póltora miliona złotych

Raper spełnił marzenie o luksusowym aucie

3 godziny temu

CGM
Doda zgarnie fortunę za krótki występ na PGE Narodowym

Doda zgarnie fortunę za krótki występ na PGE Narodowym

Do sieci trafiły szczegóły kontraktu

3 godziny temu

CGM
Makabryczne odkrycie w Tesli 20-letniego muzyka. W bagażniku znaleziono pocięte ciało

Makabryczne odkrycie w Tesli 20-letniego muzyka. W bagażniku znalezion ...

Szok w Hollywood

3 godziny temu

CGM
Ostateczne wyniki badań Ryszarda Rynkowskiego. Biegli zdecydowali czy artysta był pod wpływem alkoholu podczas prowadzenia pojazu

Ostateczne wyniki badań Ryszarda Rynkowskiego. Biegli zdecydowali czy ...

Kolizja drogowa w czerwcu zakończyła się skandalem

6 godzin temu

CGM
Legendy warszawskiego rapu łączą siły na wspólnej płycie

Legendy warszawskiego rapu łączą siły na wspólnej płycie

Włodi i Ero zapowiadają wspólną płytę?

6 godzin temu

CGM
PRO8L3M odpalił promomix i preorder nowej płyty. Poznaliśmy zawartość zestawu wycenionego na 500 zł

PRO8L3M odpalił promomix i preorder nowej płyty. Poznaliśmy zawartość ...

"Tym razem uderzamy w surowej, klasycznej konwencji".

14 godzin temu