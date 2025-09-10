To już pewne – System Of A Down w Polsce i to w doborowym towarzystwie

fot. mat. pras.

Po tym jak Live Nation rozpoczęło wczoraj kampanię outdoorową zapowiadającą koncert System Of A Down, kwestią czasu było jego oficjalne ogłoszenie. Agencja nie kazała nam długo czekać, dzięki czemu już teraz wiemy, że grupa odwiedzi nas w przyszłym roku.

System Of A Down i goście w lipcu w Warszawie

System Of A Down wystąpią na PGE Narodowym w Warszawie 18 lipca. Grupa przyjedzie do Polski w doborowym towarzystwie, wspierana przez Queens Of The Stone Age oraz Acid Bath. Będzie to pierwszy koncert SOAD w naszym kraju od 2017 r. Wówczas formacja wystąpiła w Krakowie w ramach Impact Festivalu. Zespół miał nas odwiedzić także w 2020 r., ale wówczas na drodze stanęła pandemia.

Poniżej informacje o biletach.