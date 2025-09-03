Szukaj
CGM

To już oficjalne – Radiohead wracają na scenę

Poznaliśmy daty europejskiej trasy koncertowej.

2025.09.03

opublikował:

To już oficjalne – Radiohead wracają na scenę

Najpierw były plotki, potem przecieki, teraz mamy wreszcie oficjalny komunikat – jeszcze w tym roku Radiohead wrócą na scenę, by dać pierwsze koncerty od siedmiu lat. W listopadzie i grudniu grupa da 20 koncertów, co z jednej strony cieszy, ale niestety ma także wady, bowiem Radiohead zawitają do zaledwie pięciu miast. Niestety, coraz częściej obserwujemy sytuacje, w których artyści ograniczają liczbę odwiedzanych lokalizacji, decydując się grać kilkukrotnie w jednym miejscu.

Gdzie zagrają Radiohead?

W rozpisce jesiennych występów brytyjskiej grupy znalazły się Madryt, Bolonia, Londyn, Kopenhaga i Berlin. Oto konkretne daty:

4, 5, 7, 8 listopada – Madryt
14, 15, 17, 18 listopada – Bolonia
21, 22, 24, 25 listopada – Londyn
1, 2, 4, 5 grudnia – Kopenhaga
8, 9, 11, 12 – Berlin

Tagi


Popularne newsy

Tede drwi z dissu Mesa. Raper pokazał domofon z „podbitym okiem”
NEWS

Tede drwi z dissu Mesa. Raper pokazał domofon z „podbitym okiem”

Paluch przekonuje, że „to internet zrobił złą krew” między nim a Multim. Mocna reakcja Mulciaka
NEWS

Paluch przekonuje, że „to internet zrobił złą krew” między nim a Multim. Mocna reakcja Mulciaka

Skolim o współpracy z Matą: „Nie zaprzyjaźniłem się z nim”
NEWS

Skolim o współpracy z Matą: „Nie zaprzyjaźniłem się z nim”

The Offspring wystąpili z kolesiem z klipu do „Pretty Fly (For A White Guy)”
NEWS

The Offspring wystąpili z kolesiem z klipu do „Pretty Fly (For A White Guy)”

Na co bambi wydała pierwszy zarobiony milion?
NEWS

Na co bambi wydała pierwszy zarobiony milion?

Doda twierdzi, że jej były partner rozsyłał jej nagie zdjęcia kolegom z policji
NEWS

Doda twierdzi, że jej były partner rozsyłał jej nagie zdjęcia kolegom z policji

Sabrina Carpenter komentuje hejt na byłego chłopaka po ich rozstaniu
NEWS

Sabrina Carpenter komentuje hejt na byłego chłopaka po ich rozstaniu

Polecane

CGM
Coma: „Tak, to koniec”

Coma: „Tak, to koniec”

Zespół ponownie się żegna.

1 godzinę temu

CGM
Co dalej z Alice In Chains?

Co dalej z Alice In Chains?

Jerry Cantrell mówi o przyszłości zespołu.

3 godziny temu

CGM
Na co bambi wydała pierwszy zarobiony milion?

Na co bambi wydała pierwszy zarobiony milion?

Raperka postawiła na cieszenie się życiem.

3 godziny temu

CGM
Jack Osbourne do Rogera Watersa po jego komentarzach na temat Ozzy’ego: „Mój ojciec zawsze uważał cię za piz*ą””

Jack Osbourne do Rogera Watersa po jego komentarzach na temat Ozzy’ego ...

Członek Pink Floyd krytykuje Ozzy’ego Osbourne’a

8 godzin temu

CGM
Radiohead powracają? Zespół sugeruje pierwsze koncerty od siedmiu lat

Radiohead powracają? Zespół sugeruje pierwsze koncerty od siedmiu lat

Wygląda na to, że kultowa grupa szykuje swoje pierwsze występy na żywo od 2018 roku.

10 godzin temu

CGM
Erykah Badu świętuje 25-lecie albumu Mama’s Gun. Artystka zagra dw koncerty w Polsce

Erykah Badu świętuje 25-lecie albumu Mama’s Gun. Artystka zagra dw kon ...

Erykah Badu od ponad 25 lat inspiruje kolejne pokolenia twórców i fanów

10 godzin temu