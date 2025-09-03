To już oficjalne – Radiohead wracają na scenę

Najpierw były plotki, potem przecieki, teraz mamy wreszcie oficjalny komunikat – jeszcze w tym roku Radiohead wrócą na scenę, by dać pierwsze koncerty od siedmiu lat. W listopadzie i grudniu grupa da 20 koncertów, co z jednej strony cieszy, ale niestety ma także wady, bowiem Radiohead zawitają do zaledwie pięciu miast. Niestety, coraz częściej obserwujemy sytuacje, w których artyści ograniczają liczbę odwiedzanych lokalizacji, decydując się grać kilkukrotnie w jednym miejscu.

Gdzie zagrają Radiohead?

W rozpisce jesiennych występów brytyjskiej grupy znalazły się Madryt, Bolonia, Londyn, Kopenhaga i Berlin. Oto konkretne daty:

4, 5, 7, 8 listopada – Madryt

14, 15, 17, 18 listopada – Bolonia

21, 22, 24, 25 listopada – Londyn

1, 2, 4, 5 grudnia – Kopenhaga

8, 9, 11, 12 – Berlin