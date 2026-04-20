The Strokes zamykają Coachellę politycznym przekazem. Krytyka CIA i rządu USA

The Strokes zakończył swój występ na festiwalu Coachella mocnym, politycznie zaangażowanym akcentem. Podczas finału setu grupa zaprezentowała na ekranach montaż wideo, który odnosił się do historii ingerencji CIA oraz działań rządu Stanów Zjednoczonych.

Kontrowersyjny finał koncertu

Podczas wykonywania utworu „Oblivius” na scenie pojawiła się rozbudowana projekcja wizualna. Zawierała ona zdjęcia i materiały archiwalne światowych przywódców oraz komentarze dotyczące wydarzeń historycznych.

Wśród prezentowanych treści znalazły się opisy liderów, którzy – według przekazu zespołu – mieli zostać obaleni przez CIA. W materiale pojawiły się m.in. postacie takie jak Omar Torrijos, Jacobo Árbenz i Jaime Roldós Aguilera.

Na ekranie wyświetlono również komunikat dotyczący Martina Luthera Kinga Jr.: „US Govt found guilty of his murder in civil trial.”

Obrazy z konfliktów na świecie

W trakcie montażu pokazano także materiały związane z aktualnymi konfliktami zbrojnymi. Wśród nich znalazły się ujęcia zniszczeń w Iranie oraz informacje o destrukcji infrastruktury edukacyjnej w Gazie.

Jedna z plansz zawierała tekst:

„over 30 universities destroyed in Iran” Inna odnosiła się do bombardowań: „last university in Gaza” – pokazana w kontekście ataku rakietowego.

Po zakończeniu projekcji ekran zgasł, a zespół opuścił scenę.

Polityczne sygnały już wcześniej

To nie pierwszy raz, gdy The Strokes wchodzą w polityczny przekaz. Podczas wcześniejszego występu frontman Julian Casablancas zwrócił uwagę na sytuację społeczną i polityczną w USA.

W jednym z komentarzy ironicznie odniósł się do planów dotyczących rejestracji do wojska: „You guys excited about the draft?”

Wcześniej muzyk pojawił się też na scenie w koszulce z przerobionym logo Amazona, gdzie nazwa firmy została zastąpiona słowem „crime”.

Nowy album i trasa koncertowa

Zespół zapowiedział także nowy album „Reality Awaits”, który ma ukazać się po kilku latach przerwy. Wraz z jego premierą grupa ruszy w światową trasę koncertową, obejmującą m.in. Europę, USA i Japonię.