The Strokes prezentują nowy singiel „Going Shopping” przed premierą albumu „Reality Awaits”

Zespół zaprezentował dziś najnowszy singiel „Going Shopping”, który zapowiada ich siódmy album studyjny „Reality Awaits”. Krążek trafi do sprzedaży i serwisów streamingowych 26 czerwca 2026 nakładem wytwórni Cult Records/RCA Records.

Nagrania albumu „Reality Awaits”

Prace nad albumem odbywały się w egzotycznej Kostaryce pod okiem legendarnego producenta Rick’a Rubina, a końcowy miks tworzono w różnych zakątkach świata. To pierwsze premierowe wydawnictwo The Strokes od czasu entuzjastycznie przyjętego The New Abnormal z 2020 roku.

Singiel „Going Shopping”

Nowy utwór „Going Shopping” to dynamiczna, energetyczna propozycja, która już teraz wzbudza duże emocje wśród fanów. Premierze singla towarzyszy intensywny sezon koncertowy grupy, która planuje pojawić się jako headliner na największych festiwalach muzycznych świata.

Nadchodzące koncerty i festiwale

W ramach promocji albumu „Reality Awaits”, The Strokes wystąpią m.in. na:

Coachella 2026

Bonnaroo

Outside Lands

Summer Sonic 2026 w Japonii

The Strokes – ikony nowojorskiego rocka

Formacja z Nowego Jorku, która zadebiutowała w 2001 roku, od lat definiuje brzmienie muzyki alternatywnej. Ich bogata dyskografia, w tym kultowe albumy i spektakularne trasy koncertowe, uczyniły z nich jedną z najważniejszych rockowych grup XXI wieku.