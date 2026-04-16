The Rolling Stones wracają jako „The Cockroaches". Nowy winylowy singiel „Rough & Twisted"

The Rolling Stones ponownie zaskoczyli fanów

2026.04.16

The Rolling Stones

foto: P. Tarasewicz

The Rolling Stones ponownie zaskoczyli fanów, wydając nowy singiel „Rough & Twisted” pod tajemniczym pseudonimem „The Cockroaches”. Utwór ukazał się wyłącznie na winylu i natychmiast stał się obiektem intensywnego zainteresowania kolekcjonerów oraz fanów klasycznego rocka.

Tajemniczy powrót i limitowana edycja winyla

Nowy projekt legend rocka został wydany jako limitowana seria „white label” – zaledwie 1000 numerowanych egzemplarzy trafiło do niezależnych sklepów muzycznych na całym świecie. Wszystkie kopie zostały szybko wyprzedane.

Wcześniej w Londynie pojawiły się tajemnicze plakaty z nazwą „The Cockroaches”, co wywołało falę spekulacji na temat nowego projektu zespołu.

„Rough & Twisted” – brzmienie klasycznego blues rocka

Singiel „Rough & Twisted” to mocno inspirowany bluesem utwór z charakterystycznym, brudnym gitarowym brzmieniem. W nagraniu słychać wyraźne nawiązania do klasycznego stylu zespołu, który od dekad pozostaje jednym z filarów rocka.

W warstwie tekstowej pojawiają się motywy podróży, zagubienia oraz społecznych napięć, co wpisuje się w tradycję twórczości grupy.

Fani zachwyceni nowym materiałem

Fragmenty utworu, które pojawiły się w sieci, szybko wywołały entuzjazm fanów. W komentarzach pojawiają się opinie, że:

  • utwór przypomina brzmienie Stonesów z lat 70.
  • produkcja jest jednocześnie klasyczna i nowoczesna
  • singiel ma „potężny blues rockowy klimat”

Nie brakuje również bardziej emocjonalnych reakcji, określających kawałek jako „mocny” i „wyjątkowo energiczny”.

Nowy album i przyszłość zespołu

Singiel zapowiada pierwszy od czasu albumu Hackney Diamonds z 2023 roku pełnoprawny projekt zespołu. Według zapowiedzi, nowa płyta ma ukazać się w 2026 roku i została ponownie zrealizowana we współpracy z producentem Andrew Wattem.

Co więcej, zespół ma już pracować nad kolejnym materiałem, co sugeruje, że legenda rocka nie zamierza zwalniać tempa.

Czy będzie trasa koncertowa?

Mimo nowej muzyki, wszystko wskazuje na to, że The Rolling Stones nie planują dużej trasy koncertowej w najbliższym czasie. Powodem mają być ograniczenia zdrowotne jednego z członków zespołu, co wpływa na możliwość występów na stadionach.

Popularne newsy

WWO_foto2_press_fot_Wojtek Koziara
NEWS

Do trzech razy Torwar. WWO ogłosiło trzeci koncert pożegnalny

Kanye West
NEWS

Kanye West zagra w Polsce? Koncert na Stadionie Śląskim jeszcze w czerwcu

kinny zimmer popkillery-2026-2026-foto-piotr_tarasewicz-17
NEWS

Kinny Zimmer ponownie dissuje OKIEGO: „I rozumiem, że się o dziewczynę martwisz, spokojnie, ja już nie wchodzę na BAM-„

Fagata 2026 IG
NEWS

Fagata jest w Japonii i nagrywa z jednym z największych raperów na świecie

Kanye-West-P.-Tarasewicz-2
NEWS

Poznaliśmy ceny na koncert Kanye Westa w Polsce 2026. Bilety są naprawdę drogie

Must Be The Music 2025
NEWS

Ostra awantura w „Must Be The Music”. Dawid Kwiatkowski wdał się w pyskówkę z publicznością

Katy Perry Ruby Rose
NEWS

Menedżer klubu wspomina wieczór podczas którego miało dojść do molestowania Ruby Rose przez Katy Perry 

Polecane

CGM
KanyeWest5

Minister Kultury przeciwna koncertowi Westa w Chorzowie: „W kraj ...

Koncert Kanye Westa w Polsce zagrożony?

6 godzin temu

CGM
OKI_press_2_fot_Dorota_Szulc ok

OKI ogłasza MOSHPIT MEMBER TOUR. Ruszyła sprzedaż biletów

Trasa obejmie zaledwie cztery przystanki

7 godzin temu

CGM
Kanye-West-P.-Tarasewicz-2

Poznaliśmy ceny na koncert Kanye Westa w Polsce 2026. Bilety są napraw ...

Najtańsze bilety kosztują 650 złotych

8 godzin temu

CGM
Opener_piotr_tarasewicz_main_Ice_spice-24

Ice Spice odpowiada na pozew. Spór o peruki za 20 tysięcy dolarów

"To próba wywarcia presji"

15 godzin temu

CGM
Katy Perry Ruby Rose

Menedżer klubu wspomina wieczór podczas którego miało dojść do molesto ...

Według jego relacji obie miały spożywać alkohol w dużych ilościach i były wyraźnie nietrzeźwe

15 godzin temu

CGM
Edyta Gorniak

Zaskakujące wyznanie Edyty Górniak: „Wiem, jak ma wyglądać nastę ...

Mocne słowa wokalistki

16 godzin temu