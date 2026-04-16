The Rolling Stones wracają jako „The Cockroaches”. Nowy winylowy singiel „Rough & Twisted”

The Rolling Stones ponownie zaskoczyli fanów, wydając nowy singiel „Rough & Twisted” pod tajemniczym pseudonimem „The Cockroaches”. Utwór ukazał się wyłącznie na winylu i natychmiast stał się obiektem intensywnego zainteresowania kolekcjonerów oraz fanów klasycznego rocka.

Tajemniczy powrót i limitowana edycja winyla

Nowy projekt legend rocka został wydany jako limitowana seria „white label” – zaledwie 1000 numerowanych egzemplarzy trafiło do niezależnych sklepów muzycznych na całym świecie. Wszystkie kopie zostały szybko wyprzedane.

Wcześniej w Londynie pojawiły się tajemnicze plakaty z nazwą „The Cockroaches”, co wywołało falę spekulacji na temat nowego projektu zespołu.

„Rough & Twisted” – brzmienie klasycznego blues rocka

Singiel „Rough & Twisted” to mocno inspirowany bluesem utwór z charakterystycznym, brudnym gitarowym brzmieniem. W nagraniu słychać wyraźne nawiązania do klasycznego stylu zespołu, który od dekad pozostaje jednym z filarów rocka.

W warstwie tekstowej pojawiają się motywy podróży, zagubienia oraz społecznych napięć, co wpisuje się w tradycję twórczości grupy.

Fani zachwyceni nowym materiałem

Fragmenty utworu, które pojawiły się w sieci, szybko wywołały entuzjazm fanów. W komentarzach pojawiają się opinie, że:

utwór przypomina brzmienie Stonesów z lat 70.

produkcja jest jednocześnie klasyczna i nowoczesna

singiel ma „potężny blues rockowy klimat”

Nie brakuje również bardziej emocjonalnych reakcji, określających kawałek jako „mocny” i „wyjątkowo energiczny”.

Nowy album i przyszłość zespołu

Singiel zapowiada pierwszy od czasu albumu Hackney Diamonds z 2023 roku pełnoprawny projekt zespołu. Według zapowiedzi, nowa płyta ma ukazać się w 2026 roku i została ponownie zrealizowana we współpracy z producentem Andrew Wattem.

Co więcej, zespół ma już pracować nad kolejnym materiałem, co sugeruje, że legenda rocka nie zamierza zwalniać tempa.

Czy będzie trasa koncertowa?

Mimo nowej muzyki, wszystko wskazuje na to, że The Rolling Stones nie planują dużej trasy koncertowej w najbliższym czasie. Powodem mają być ograniczenia zdrowotne jednego z członków zespołu, co wpływa na możliwość występów na stadionach.