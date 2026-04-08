CGM

The Rolling Stones szykują nowy album „Foreign Tongues” – fani rozszyfrowują viralową kampanię „The Cockroaches”

„Pleased to meet you. Hope you guess my name”

2026.04.08

opublikował:

Mick Jagger

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

The Rolling Stones przygotowuje się do wydania swojego kolejnego studyjnego albumu, zatytułowanego Foreign Tongues, a pierwszy singiel „Mr Charm” ma trafić do fanów już w sobotę 11 kwietnia 2026 roku.

Nagrania i przygotowania

Według źródeł, Sir Mick Jagger, Ronnie Wood i Keith Richards brali udział w selektywnych działaniach promocyjnych związanych z projektem, który jest kontynuacją 2023 roku i albumu Hackney Diamonds.

  • Album był nagrywany i dopracowywany przez ostatni rok w Metropolis Studios w zachodnim Londynie.
  • Zespół podkreśla, że choć wiek robi swoje, nie wyklucza dalszych projektów, więc „Foreign Tongues” może nie być ostatnim albumem.
  • Obecnie nie są planowane żadne trasy koncertowe, choć członkowie zespołu pojawią się w wybranych wydarzeniach promocyjnych.

Kampania teaserowa „The Cockroaches”

Fani otrzymali tajemnicze wiadomości na WhatsApp od „The Cockroaches” z cytatem:

„Pleased to meet you. Hope you guess my name”

– nawiązującym do kultowego utworu Sympathy For The Devil.

Dodatkowo w przestrzeni publicznej pojawiły się plakaty z nazwą The Cockroaches i QR kodem, prowadzącym do strony thecockroaches.com. Na stronie znajduje się pytanie:

„Who The F*** Are The Cockroaches?”

Strona, prowadzona przez Universal Music, zawiera minimalistyczny pokój z lat 70., z plakatami, winylami i bębnami, a zegar ustawiony jest na 11 kwietnia, co sugeruje datę pierwszego singla.

Fani i media reagują

Dziennikarze i fani zauważają, że alias „The Cockroaches” może nawiązywać do wcześniejszego pseudonimu zespołu z lat 80. – Blue Sunday And The Cockroaches.
Ekspert muzyczny Simon Harper podkreślił podobieństwa do wcześniejszych kampanii, takich jak Hackney Diamonds, w tym odniesienia do kultowych koszulek i zdjęć zespołu.

Kampania teaserowa wywołała duże zainteresowanie społeczności fanów, którzy uważnie obserwują kolejne ruchy zespołu i oczekują oficjalnego ogłoszenia nowego albumu.

Tagi


OPENER_2023_PIOTR_TARASEWICZ_KLIMAT_1-6
NEWS

50 cent
NEWS

Kinny
NEWS

OKI_REKLAMACJA47_digicover_3000_3000__
NEWS

Kanye West
NEWS

Gucci Mane 2026 Ig
NEWS

Offset Instagra
NEWS

CGM
__MBTM_XIII_CASTING_D4_STUDIO_0382_KR527271_fot_KrystianSzczesny

32 minuty temu

CGM
White 2115

1 godzinę temu

CGM
Shiloh 2026

3 godziny temu

CGM
Offset Instagra

4 godziny temu

CGM
_Olivia Dean Other Press

6 godzin temu

CGM
Sia Furler

9 godzin temu