The Rolling Stones szykują nowy album „Foreign Tongues” – fani rozszyfrowują viralową kampanię „The Cockroaches”

The Rolling Stones przygotowuje się do wydania swojego kolejnego studyjnego albumu, zatytułowanego Foreign Tongues, a pierwszy singiel „Mr Charm” ma trafić do fanów już w sobotę 11 kwietnia 2026 roku.

Nagrania i przygotowania

Według źródeł, Sir Mick Jagger, Ronnie Wood i Keith Richards brali udział w selektywnych działaniach promocyjnych związanych z projektem, który jest kontynuacją 2023 roku i albumu Hackney Diamonds.

Album był nagrywany i dopracowywany przez ostatni rok w Metropolis Studios w zachodnim Londynie.

Zespół podkreśla, że choć wiek robi swoje, nie wyklucza dalszych projektów, więc „Foreign Tongues" może nie być ostatnim albumem.

Obecnie nie są planowane żadne trasy koncertowe, choć członkowie zespołu pojawią się w wybranych wydarzeniach promocyjnych.

Kampania teaserowa „The Cockroaches”

Fani otrzymali tajemnicze wiadomości na WhatsApp od „The Cockroaches” z cytatem:

„Pleased to meet you. Hope you guess my name”

– nawiązującym do kultowego utworu Sympathy For The Devil.

Dodatkowo w przestrzeni publicznej pojawiły się plakaty z nazwą The Cockroaches i QR kodem, prowadzącym do strony thecockroaches.com. Na stronie znajduje się pytanie:

„Who The F*** Are The Cockroaches?”

Strona, prowadzona przez Universal Music, zawiera minimalistyczny pokój z lat 70., z plakatami, winylami i bębnami, a zegar ustawiony jest na 11 kwietnia, co sugeruje datę pierwszego singla.

Fani i media reagują

Dziennikarze i fani zauważają, że alias „The Cockroaches” może nawiązywać do wcześniejszego pseudonimu zespołu z lat 80. – Blue Sunday And The Cockroaches.

Ekspert muzyczny Simon Harper podkreślił podobieństwa do wcześniejszych kampanii, takich jak Hackney Diamonds, w tym odniesienia do kultowych koszulek i zdjęć zespołu.

Kampania teaserowa wywołała duże zainteresowanie społeczności fanów, którzy uważnie obserwują kolejne ruchy zespołu i oczekują oficjalnego ogłoszenia nowego albumu.