The Rolling Stones szykują nowy album „Foreign Tongues” – fani rozszyfrowują viralową kampanię „The Cockroaches”

The Rolling Stones przygotowuje się do wydania swojego kolejnego studyjnego albumu, zatytułowanego Foreign Tongues, a pierwszy singiel „Mr Charm” ma trafić do fanów już w sobotę 11 kwietnia 2026 roku.
Nagrania i przygotowania
Według źródeł, Sir Mick Jagger, Ronnie Wood i Keith Richards brali udział w selektywnych działaniach promocyjnych związanych z projektem, który jest kontynuacją 2023 roku i albumu Hackney Diamonds.
- Album był nagrywany i dopracowywany przez ostatni rok w Metropolis Studios w zachodnim Londynie.
- Zespół podkreśla, że choć wiek robi swoje, nie wyklucza dalszych projektów, więc „Foreign Tongues” może nie być ostatnim albumem.
- Obecnie nie są planowane żadne trasy koncertowe, choć członkowie zespołu pojawią się w wybranych wydarzeniach promocyjnych.
Kampania teaserowa „The Cockroaches”
Fani otrzymali tajemnicze wiadomości na WhatsApp od „The Cockroaches” z cytatem:
„Pleased to meet you. Hope you guess my name”
– nawiązującym do kultowego utworu Sympathy For The Devil.
Dodatkowo w przestrzeni publicznej pojawiły się plakaty z nazwą The Cockroaches i QR kodem, prowadzącym do strony thecockroaches.com. Na stronie znajduje się pytanie:
„Who The F*** Are The Cockroaches?”
Strona, prowadzona przez Universal Music, zawiera minimalistyczny pokój z lat 70., z plakatami, winylami i bębnami, a zegar ustawiony jest na 11 kwietnia, co sugeruje datę pierwszego singla.
Fani i media reagują
Dziennikarze i fani zauważają, że alias „The Cockroaches” może nawiązywać do wcześniejszego pseudonimu zespołu z lat 80. – Blue Sunday And The Cockroaches.
Ekspert muzyczny Simon Harper podkreślił podobieństwa do wcześniejszych kampanii, takich jak Hackney Diamonds, w tym odniesienia do kultowych koszulek i zdjęć zespołu.
Kampania teaserowa wywołała duże zainteresowanie społeczności fanów, którzy uważnie obserwują kolejne ruchy zespołu i oczekują oficjalnego ogłoszenia nowego albumu.