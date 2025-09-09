Ten Typ Mes wyjaśnia brak dissu. Raper przekonuje, że to jeszcze nie koniec

fot. mat. pras.

O północy na platformy streamingowe i na YouTube trafił nowy kawałek Tego Typa Mesa. „KSYWA to MES” nie jest odpowiedzią na diss Tedego sprzed kilku dni, ale nowym singlem zapowiadającym album „Bukowski”. Mes przekonuje, że to nie koniec, ale ostatnio nie miał głowy do dissowania TDF-a.

– Siema, chciałbym, żebyście zrozumieli, że mam na głowie ważne sprawy. (…) Takie naprawdę ważne. Synek zdrowy, zabieg 10/10, ale trochę nerwów było – napisał w stories na Instagramie raper, publikując zdjęcie syna ze szpitala.

„Beef is on”

– Zupełnie nie ma dla mnie znaczenia, że komenteria mnie popędza, a resortowy Jacuś poczuł, że wygrał, bo tak mu podpowiada lustro i stado giermków.

Nie, nie wygrał. Nadal sepleni, kłamie i wypada z bitu.

Nadal jest złym, wykorzystującym i oszukującym ludzi leszczem. Beef is on – zapowiedział raper.