Ten Typ Mes i Marika pokłócili się na wizji w TVN24

fot. Wiktor Franko

Tegoroczny Sopot Top Of The Top Festival zbliża się wielkimi krokami. Impreza rozpocznie się 18 sierpnia i potrwa do 21 sierpnia. W line-upie wydarzenia znaleźli się m.in. Marika i Ten Typ Mes, którzy pojawili się wspólnie w studiu TVN24, by promować festiwal. Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z planem.

W pewnym momencie rozmowy artyści pokłócili się o kwestie twórcze. Mes zasugerował, że słuchacze rapu mają wysokie oczekiwania dotyczące treści utworów, co sprawia, że napisanie rapowego tekstu jest jego zdaniem trudniejsze niż stworzenie piosenki w innym nurcie.

– Mamy czujnych słuchaczy w rapie, (napisanie rapowego tekstu) jest trudniejsze niż napisanie popowej piosenki, która ma 7 słów na krzyż – mówił Mes.

Co na to Marika? Artystka nie była zadowolona z opinii Mesa.

– Nie ma znaczenia, tylko tekst, tylko przepięcie między tekstem a melodią, to co się dzieje pomiędzy; nieprzedobrzenie, nienapisanie za dużo. Ja np. mam problem, bo się wychowałam w rapowym świecie i piszę za dużo tekstu, zbyt trudnego i teraz się z tego obieram, żeby trochę odpuścić z tekstem – stwierdziła wokalistka.

Co na to Mes? Raper na szczęście nie eskalował sytuacji i choć oczywiście nie przyznał Marice racji, to uznał, że oboje mogą pozostać przy swoich stanowiskach.

– Nie musimy się przecież zgadzać, nie ma żadnej przyjętej słusznej linii – zakończył.