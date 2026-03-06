CGM

Telewizja Polska pokazała fragmenty polskich eliminacji do Eurowizji na Instagramie. Sprawdź kto wypadł najlepiej

Wcześniej zarejestrowany koncert będzie można obejrzeć jutro

2026.03.06

Telewizja Polska pokazała fragmenty polskich eliminacji do Eurowizji na Instagramie. Sprawdź kto wypadł najlepiej

Jutro o 17.35 w TVP 1 odbędzie się Finał Krajowych Kwalifikacji do konkursu Eurowizji. Obecnie trwa głosowanie w aplikacji TVP VOD. Fragmenty wszystkich występów artystów starających się o reprezentowanie Polski w konkursie możecie obejrzeć poniżej.

Alicja – Pray

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Telewizja Polska (@telewizjapolska)

Ola Antoniak – Don’t you try

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Telewizja Polska (@telewizjapolska)

Jeremi Sikorski – Cienie przeszłości

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Telewizja Polska (@telewizjapolska)

Basia Giewont – Zimna woda

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Telewizja Polska (@telewizjapolska)

Stasiek Kukulski – This too shall pass

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Telewizja Polska (@telewizjapolska)

Karolina Szczurowska – Nie bój się

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Telewizja Polska (@telewizjapolska)

Piotr Pręgowski – Parawany Tango

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Telewizja Polska (@telewizjapolska)

Anastazja – Wild Child

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Telewizja Polska (@telewizjapolska)

