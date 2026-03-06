Telewizja Polska pokazała fragmenty polskich eliminacji do Eurowizji na Instagramie. Sprawdź kto wypadł najlepiej

Jutro o 17.35 w TVP 1 odbędzie się Finał Krajowych Kwalifikacji do konkursu Eurowizji. Obecnie trwa głosowanie w aplikacji TVP VOD. Fragmenty wszystkich występów artystów starających się o reprezentowanie Polski w konkursie możecie obejrzeć poniżej.
Alicja – Pray
Ola Antoniak – Don’t you try
Jeremi Sikorski – Cienie przeszłości
Basia Giewont – Zimna woda
Stasiek Kukulski – This too shall pass
Karolina Szczurowska – Nie bój się
Piotr Pręgowski – Parawany Tango
Anastazja – Wild Child
