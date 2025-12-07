CGM

Tekashi planuje zrzucić w więzieniu 32 kilogramy

6ix9ine został skazany na trzy miesiące więzienia

2025.12.07

Tekashi 6ix9ine został skazany na trzy miesiące więzienia za naruszenie warunków dozoru, związane z jego sprawą RICO w grupie Nine Trey Bloods. Wyrok jest efektem napaści fizycznej na mężczyznę na Florydzie oraz posiadania narkotyków.

6ix9ine Nie Obawia Się Wyroku

Pomimo kontrowersji i skandali, 6ix9ine twierdzi, że nie obawia się kary. Według TMZ, uważa, że sędzia był sprawiedliwy i zapowiada, że wykorzysta czas w więzieniu, by poprawić swoją formę fizyczną. Prawdopodobnie spędzi go w jednostce zabezpieczonej ze względu na swoją wcześniejszą współpracę z organami ścigania.

Plan Utrat Wagi – Jedna Paczka Oreos Dziennie

6ix9ine ujawnił, że jego celem jest schudnięcie z 86 kg do 54 kg. W tym celu zamierza jeść tylko jedną paczkę ciastek Oreos dziennie podczas pobytu w więzieniu. Raper dodał, że nigdy nie został zaatakowany w więzieniu i nie przewiduje, aby miało się to zmienić tym razem.

Tekashi Prosi o Zrozumienie dla Swojego Stresu

Podczas procesu 6ix9ine apelował do sędziego, by „postawił się na jego miejscu” i wziął pod uwagę zagrożenia, z którymi musiał się mierzyć po współpracy w sprawie RICO. Raper podkreślił wagę zdrowia psychicznego, mówiąc:

„Zdrowie psychiczne to prawdziwa sprawa. Dajcie mi szansę poukładać swoje życie.”

Wspomniał też o incydencie z 2023 roku w siłowni, który wywołał jego paranoję i stres, prowadzące do naruszenia warunków dozoru.

Czy Trzymiesięczne Więzienie Zmieni 6ix9ine?

Czas spędzony w więzieniu ma być dla niego okazją do przemiany fizycznej, ale wielu fanów zastanawia się, czy po wyjściu nadal będzie zachowywał swoją konfrontacyjną energię. Historia 6ix9ine pokazuje, że pełna zmiana jest mało prawdopodobna – zarówno na dobre, jak i na złe.

