Tekashi 6ix9ine po wyjściu z więzienia trafi na obowiązkowe leczenie. Sąd nakazał terapię uzależnień i program zdrowia psychicznego

Tekashi 6ix9ine, który w styczniu rozpocznie trzymiesięczny wyrok więzienia, już wie, co czeka go po opuszczeniu zakładu karnego. Sąd zdecydował, że kolejne 12 miesięcy raper spędzi pod ścisłym nadzorem, realizując obowiązkowe programy terapeutyczne.

Obowiązkowa terapia po wyroku

Z dokumentów sądowych wynika, że Tekashi będzie musiał przejść program zdrowia psychicznego z naciskiem na kontrolę gniewu, a także wziąć udział w ambulatoryjnym leczeniu uzależnień. To warunki jego rocznego okresu nadzorowanego zwolnienia.

6ix9ine: „Wykorzystam więzienie, żeby wrócić do formy”

Raper ostatnio przyznał, że nie obawia się odsiadki, która rozpocznie się 6 stycznia. Twierdzi, że planuje wykorzystać izolację, by poprawić kondycję. Z powodu statusu „informatora” niemal na pewno zostanie odseparowany od ogólnej populacji więziennej.

Tekashi zdradził też swój nietypowy cel – chce zejść z 190 funtów do 120, jedząc… jedną paczkę ciastek Oreo dziennie.

Problemy prawne 6ix9ine’a trwają od lat

Raper od 2020 roku jest na probacji po głośnym procesie o udział w przestępczym gangu Nine Trey Gangsta Bloods. Wówczas obciążył swoich współpracowników zeznaniami twierdząc, że go zdradzili. W tym roku jego posiadłość została przeszukana przez federalnych agentów, którzy zabezpieczyli narkotyki — to właśnie one ponownie sprowadziły na niego kłopoty z prawem.