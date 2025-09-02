Tede drwi z dissu Mesa. Raper pokazał domofon z „podbitym okiem”

fot. Karol Makurat / tarakum.pl

W piątek w nocy w internecie pojawił się nowy diss Tego Typa Mesa. Kawałek „Samica psa” jest dostępny wraz z klipem zrealizowanym przez Grzegorza Lipca.

W teledysku Mes przychodzi do Tedego i dzwoni domofonem. „A kto to się bał zejść na dół?” – czytamy na ekranie w tracie teledysku. W klipie widzimy Mesa uderzającego w domofon pod domem Jacka. I właśnie ten moment wyśmiewa Tede w swojej najnowszej storce. Raper wrzucił zdjęcie domofonu „z podbitym okiem”.

Jakby tego było mało, TDF nabija się także z nawijki Mesa o jego szlacheckim pochodzeniu. Graniecki zamieścił na Facebooku zdjęcie Mesa w roli jednego ze szlachciców serialu Netflix 1897″.