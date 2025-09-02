Szukaj
CGM

Tede drwi z dissu Mesa. Raper pokazał domofon z „podbitym okiem”

TDF odnosi się do słów Mesa z "Samicy psa"

2025.09.02

opublikował:

Tede drwi z dissu Mesa. Raper pokazał domofon z „podbitym okiem”

fot. Karol Makurat / tarakum.pl

W piątek w nocy w internecie pojawił się nowy diss Tego Typa Mesa. Kawałek „Samica psa” jest dostępny wraz z klipem zrealizowanym przez Grzegorza Lipca.

W teledysku Mes przychodzi do Tedego i dzwoni domofonem. „A kto to się bał zejść na dół?” – czytamy na ekranie w tracie teledysku. W klipie widzimy Mesa uderzającego w domofon pod domem Jacka. I właśnie ten moment wyśmiewa Tede w swojej najnowszej storce. Raper wrzucił zdjęcie domofonu „z podbitym okiem”.

Jakby tego było mało, TDF nabija się także z nawijki Mesa o jego szlacheckim pochodzeniu. Graniecki zamieścił na Facebooku zdjęcie Mesa w roli jednego ze szlachciców serialu Netflix 1897″.

 

Tagi


Popularne newsy

Tede odwołał koncert na festiwalu TVN-u przez Mesa i Numera?
NEWS

Tede odwołał koncert na festiwalu TVN-u przez Mesa i Numera?

Mes najpierw nawija, że „fala hejtu po nim spływa”, a potem kłóci się ze słuchaczami Tedego
NEWS

Mes najpierw nawija, że „fala hejtu po nim spływa”, a potem kłóci się ze słuchaczami Tedego

Paluch komentuje ostatnie beefy na polskiej scenie
NEWS

Paluch komentuje ostatnie beefy na polskiej scenie

Tragiczny wypadek na festiwalu Burning Man. Ciało uczestnika znalezione w kałuży krwi
NEWS

Tragiczny wypadek na festiwalu Burning Man. Ciało uczestnika znalezione w kałuży krwi

The Offspring wystąpili z kolesiem z klipu do „Pretty Fly (For A White Guy)”
NEWS

The Offspring wystąpili z kolesiem z klipu do „Pretty Fly (For A White Guy)”

Krzysztof Cugowski zdradził ile zarabia ze streamingu. Kwota zaskakuje. „Dobre i to” – twierdzi muzyk
NEWS

Krzysztof Cugowski zdradził ile zarabia ze streamingu. Kwota zaskakuje. „Dobre i to” – twierdzi muzyk

Tomb zdradził, ile zarobił za walkę z Filipkiem
NEWS

Tomb zdradził, ile zarobił za walkę z Filipkiem

Polecane

CGM
Polska w światowej czołówce – rynek muzyczny awansował na 16. miejsce

Polska w światowej czołówce – rynek muzyczny awansował na 16. mi ...

Polska wyprzedza Szwajcarię i Szwecję

6 sekund temu

CGM
Oasis dedykują „Live Forever” ofiarom strzelaniny w Minneapolis podczas koncertu w New Jersey

Oasis dedykują „Live Forever” ofiarom strzelaniny w Minneapolis podcza ...

Oasis regularnie składają hołdy podczas trasy

58 minut temu

CGM
Sabrina Carpenter komentuje hejt na byłego chłopaka po ich rozstaniu

Sabrina Carpenter komentuje hejt na byłego chłopaka po ich rozstaniu

„Myślę, że są po prostu podekscytowani, że dostali wzmiankę”

2 godziny temu

CGM
50 Cent reaguje na inwestycję szefa Facebooka w Shreveport

50 Cent reaguje na inwestycję szefa Facebooka w Shreveport

Zuckerberg buduje centrum A.I. w Luizjanie

4 godziny temu

CGM
Taylor Swift: „The Life Of A Showgirl” bije rekord Spotify jeszcze przed premierą

Taylor Swift: „The Life Of A Showgirl” bije rekord Spotify jeszcze prz ...

Nowy album Taylor Swift i historyczny wynik na Spotify

4 godziny temu

CGM
Liam Payne: Siostra wspomina ostatnie chwile przed śmiercią muzyka

Liam Payne: Siostra wspomina ostatnie chwile przed śmiercią muzyka

„Tęsknię za tobą każdego dnia i nie sądzę, żeby był dzień, w którym nie będę tęsknić.”

5 godzin temu