Teddy Swims zamyka serię „I’ve Tried Everything But Therapy”

fot. Claire Marie Vogel

Po tym, jak wystrzelił do popkulturowej czołówki, nominowany do Grammy, supergwiazdor Teddy Swims, właśnie wydał ostatni rozdział swojego przełomowego debiutu „I’ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition)”. Po serii niezaprzeczalnych sukcesów, postanowił zrobić jeszcze rundę honorową, przedstawiając swoim fanom ostateczną, dynamiczną, składającą się z 32 utworów wizję, która zawiera aż 6 nowych utworów.

Wśród nowych numerów znalazł się między innymi rozgramiający gatunkowe granice „All Gas, No Breaks” we współpracy z BigXthaPlug. Odkąd niedawno ujrzał światło dziennie, magazyn „Vibe” nie mógł przestać się nachwalić: „Omdlewamy na samą myśl o tym, że istnieje mężczyzna tak bezpośredni w tym, jak bardzo jest zakochany. Nagranie równie delikatne i słodkie jak wcześniejsze numery”.

Podwaliny pod ” (Complete Edition)” zbudował hymniczny, pełen emocji „God Went Crazy”, który – jak przewiduje „UPROXX” – za wiele, wiele lat wciąż będzie zachwycał na weselach.

„Te piosenki były dla mnie wszystkim”

Wśród 6 nowych piosenek znalazła się również bardzo osobista dla Swimsa, „Small Hands”, z udziałem jego partnerki, Raiche.

– „I’ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition)” to ostatni rozdział podróży, która na zawsze zmieniła moje życie. Nie jestem w stanie wystarczająco wam wszystkim podziękować, za to, że towarzyszyliście mi w tej podróży – mówi Teddy. – Te piosenki były dla mnie wszystkim, od rad, które podświadomie pisałem, a których nie wiedziałem, że potrzebuję usłyszeć, po szczere utwory o złamanym sercu, poszukiwaniu miłości i samego siebie. Dziękuję, że pozwoliliście mi zrzucić na was traumę podczas występów w trasie, dziękuję, że puszczaliście te numery podczas jazdy samochodem do pracy i dziękuję, że śpiewaliście je pod prysznicem. Kocham was, kocham was, kocham was. A co najważniejsze, dziękuję autorom, którzy włożyli niezliczone godziny i wysiłek, aby pomóc mi znaleźć mój głos i idealne słowa, aby pokazać światu, co czuję.

„(Complete Edition)” obok nowych piosenek zawiera materiał „I’ve Tried Everything But Therapy (Part 1)”i „(Part 2)”, które przyniosły takie hity, jak „Bad Dreams”, „Guilty”, „Are You Even Real” z GIVĒONem, „The Door” czy „Lose Control”. Ostatni pokrył się 6-krotną platyną i zgromadził blisko 4 miliardy odsłuchów, a ponadto utrzymuje rekord najdłuższej obecności w zestawieniu Hot 100. Po 96 tygodniach, „Lose Control” zajmuje obecnie 9. pozycję.

Monumentalny rok w karierze

Swims jest w trakcie monumentalnego dla swojej kariery roku. Po wydaniu albumu „I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)”, na którym gościnnie pojawili się GIVĒON, Muni Long, Coco Jones i GloRilla, Teddy uświetnił galę Grammy, wykonując swój hit „Lose Control”, gdzie był też nominowany w kategorii Najlepszy Nowy Artysta. Następnie była wyprzedana trasa po Europie i festiwale w Ameryce Południowej, a na jesień artysta planuje koncerty w Australii i Nowej Zelandii. Niedawno zdobył też 3 nominacje do BET Awards.

Poprzednia odsłona, „I’ve Tried Everything But Therapy (Part 1)”, przyniosła pogromcę list przebojów „Lose Control”, niezapomniane występy na 2024 MTV VMAs oraz trzy nominacje do 2024 Billboard Music Awards.

Konsekwentna praca przez lata sprawiła, że Swims trafił do popkulturowej czołówki jako sprawdzony i jedyny w swoim rodzaju gwiazdor. Teddy zaczął zdobywać rozgłos w 2019 roku, po opublikowaniu takich coverów, jak „Rock With You” Michaela Jacksona czy „You’re Still The One” Shanii Twain, które zdobyły setki milionów wyświetleń i doprowadziły go do podpisania kontraktu z Warner Records w 2020 roku.

Czas na coś nowego

Od tego czasu niestrudzenie doskonali swój głos i pisanie piosenek na kolejnych wydawnictwach „Unlearning” (2021), „Tough Love” (2022) i „Sleep Is Exhausting” (2022). Współpracował ponadto z takimi artystami, jak Maren Morris, Meghan Trainor, X Ambassadors, Thomas Rhett, ILLENIUM, Tiësto, Armin Van Buuren i Matoma.

Kończąc pierwszy rozdział swojego błyskawicznego rozwoju z wydaniem „(Complete Edition)”, przygotowuje się również do rozpoczęcia tego, co zapowiada się na jego największy, najodważniejszy i najjaśniejszy rozdział w dotychczasowej karierze.

„I’ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition)”:

CD1

1. Need You More

2. God Went Crazy

3. Free Drugs

4. Small Hands (feat. Raiche)

5. Dancing With Your Ghost

6. All Gas No Brakes (feat. BigXthaPlug)

CD2

1. Not Your Man

2. Funeral

3. Your Kind of Crazy

4. Bad Dreams

5. Are You Even Real (feat. Giveon)

6. Black & White (feat. Muni Long)

7. Northern Lights

8. Guilty

9. It Ain’t Easy

10. If You Ever Change Your Mind

11. She Got It (feat. Coco Jones & GloRilla)

12. Hammer to the Heart

13. She Loves the Rain

CD3

1. Apple Juice

2. Tell Me

3. Growing Up is Getting Old

CD4

1. Some Things I’ll Never Know

2. Lose Control

3. What More Can I Say

4. The Door

5. Goodbye’s Been Good to You

6. Last Communion

7. You Still Get to Me

8. Suitcase

9. Glame

10. Evergreen