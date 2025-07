Teddy Swims tworzy historię. „Lose Control” pierwszym utworem, który utrzymał się 100 tygodnia na liście Billboard Hot 100

fot. Claire Marie Vogel

Historyczny sukces „Lose Control”

Teddy Swims zapisał się na kartach historii muzyki – jego utwór „Lose Control” stał się pierwszym w historii singlem, który spędził 100 tygodni na prestiżowej liście Billboard Hot 100. Singiel, który zadebiutował w sierpniu 2023 roku, zyskał ogromną popularność, docierając na 1. miejsce po 32 tygodniach.

Rekordowa obecność w Top 10

Oprócz 100 tygodni na liście Hot 100, „Lose Control” osiągnęło kolejny rekord – 70 tygodni w Top 10, co czyni je najdłużej utrzymującym się utworem w czołówce zestawienia. To osiągnięcie podkreśla trwałą popularność piosenki i jej globalny zasięg.

Zaskoczenie wśród fanów

Pomimo ogromnego sukcesu, wiele osób w mediach społecznościowych przyznaje, że nigdy nie słyszało utworu w radiu czy miejscach publicznych. Na platformach takich jak Reddit internauci dzielą się zaskoczeniem, że tak potężny hit mógł pozostać poza mainstreamowym obiegiem.

Muzyczne brzmienie, które porusza

„Lose Control” to połączenie emocjonalnego wokalu z elementami soulu, popu i R&B. Utwór pochodzi z albumu „I’ve Tried Everything But Therapy (Part 1)”, który został dobrze przyjęty przez krytyków i słuchaczy, a sam Swims zyskał miano jednej z najbardziej autentycznych nowych twarzy muzyki pop.