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Taylor Swift po raz pierwszy pokazała pierścionek ślubny. Imponujący diament przyciągnął uwagę fanów

Travis Kelce postawił na luksusowy diament

2026.07.15

opublikował:

Taylor Swift x Travis Kelce

fot. Instagram / @taylorswift

Taylor Swift po raz pierwszy została sfotografowana z efektownym pierścionkiem ślubnym, który wzbudził ogromne zainteresowanie fanów i mediów. Biżuteria, którą artystka zaprezentowała podczas wesela futbolisty JuJu Smith-Schustera, natychmiast stała się jednym z najgorętszych tematów w sieci.

Taylor Swift zachwyciła imponującym pierścionkiem ślubnym

Zdjęcia wykonane podczas wesela JuJu Smith-Schustera i Laury Kruk, które odbyło się w luksusowym hotelu Ritz-Carlton w Laguna Niguel, ujawniły wyjątkowy detal stylizacji Taylor Swift. Na serdecznym palcu wokalistki można zauważyć duży diament, który błyskawicznie przyciągnął uwagę internautów.

Według fanów i komentatorów pierścionek prezentuje się niezwykle okazale, a jego rozmiar sugeruje, że Travis Kelce postawił na wyjątkowo efektowną biżuterię.

Travis Kelce postawił na luksusowy diament

Choć para nie komentowała publicznie szczegółów dotyczących ślubnej biżuterii, fotografie wywołały falę spekulacji. Wielu fanów zwraca uwagę na imponujący rozmiar diamentu oraz elegancki design pierścionka, który doskonale komponował się z kreacją Taylor Swift.

Eksperci od biżuterii podkreślają, że duże diamenty w klasycznej oprawie od lat pozostają jednym z najpopularniejszych wyborów wśród gwiazd światowego formatu.

Taylor Swift i Travis Kelce ponownie w centrum uwagi

Obecność Taylor Swift i Travisa Kelce na weselu JuJu Smith-Schustera sprawiła, że para ponownie znalazła się w centrum zainteresowania mediów. Wydarzenie odbyło się zaledwie tydzień po ich głośnym ślubie, który zgromadził wiele znanych osobistości.

Nowe zdjęcia, na których wyraźnie widać pierścionek ślubny Taylor Swift, szybko obiegły media społecznościowe. Fani nie kryją zachwytu nad elegancką biżuterią oraz stylem pary, która od miesięcy pozostaje jedną z najczęściej komentowanych w świecie show-biznesu.

Pierścionek Taylor Swift wywołał lawinę komentarzy

Fotografie z wesela błyskawicznie stały się viralem. Internauci zwracają uwagę nie tylko na rozmiar diamentu, ale również na luksusowy charakter całej stylizacji wokalistki. Wiele osób uważa, że pierścionek ślubny Taylor Swift może stać się jedną z najbardziej rozpoznawalnych biżuterii celebryckich ostatnich lat.

 

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