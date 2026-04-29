Taylor Swift i sprawa zamachu w Wiedniu – terrorysta przyznaje się do winy

Mężczyzna odpowiadał za planowanie zamachu na obiekt

2026.04.29

Sprawa dotycząca planowanego ataku na koncerty Taylor Swift w Austrii ponownie wraca do mediów po tym, jak główny oskarżony przyznał się do winy. Mężczyzna odpowiadał za planowanie zamachu na obiekt, w którym artystka miała wystąpić podczas swojej trasy koncertowej w 2024 roku.

Planowany atak na Ernst Happel Stadium

Według doniesień, celem spisku było Ernst Happel Stadium, gdzie Taylor Swift miała zagrać serię koncertów w ramach trasy „Eras Tour”. Występy zostały ostatecznie odwołane w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa.

Prokuratura ustaliła, że plan zakładał atak na dziesiątki tysięcy fanów zarówno przed stadionem, jak i w jego wnętrzu.

Przyznanie się do winy przez oskarżonego

Główny oskarżony, Beran A., podczas rozprawy przyznał się do opracowania planu ataku. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez prokuraturę, mężczyzna odpowiada za przygotowanie działań o charakterze terrorystycznym, które mogły doprowadzić do masowych ofiar.

W przypadku skazania grozi mu kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Wątek organizacji terrorystycznych

W sprawie pojawiają się również informacje o powiązaniach współoskarżonych z organizacją ISIS. Według śledczych dwóch innych mężczyzn miało deklarować lojalność wobec tej grupy i planować dodatkowe ataki w różnych krajach.

Beran A. był jedyną osobą formalnie oskarżoną o plan zamachu bezpośrednio związany z koncertami Taylor Swift.

Rola służb i zapobieżenie tragedii

Śledztwo zostało przeprowadzone we współpracy służb austriackich oraz amerykańskich. Według raportów wywiadowczych przekazane informacje pozwoliły na wykrycie zagrożenia na czas i zapobiegły przeprowadzeniu ataku.

Dzięki tym działaniom koncerty zostały odwołane, co według śledczych mogło uratować tysiące osób.

Skala zagrożenia i konsekwencje

Prokuratura podkreśla, że planowany atak był wymierzony w bardzo dużą liczbę fanów Taylor Swift i miał charakter masowego zamachu terrorystycznego.

Sprawa wywołała szeroką debatę na temat bezpieczeństwa dużych wydarzeń muzycznych oraz rosnących zagrożeń związanych z terroryzmem wobec artystów światowego formatu.

