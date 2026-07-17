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Tax Free prezentuje singiel „MIASTO”. Kazior i Malik Montana ponownie łączą siły

Tax Free stawia na melodyjny gangsta rap

2026.07.17

opublikował:

Tax Free Malik

Tax Free powraca z kolejną premierą. Nowy utwór „MIASTO” to kolejny singiel, w którym Kazior i Malik Montana prezentują charakterystyczne dla siebie brzmienie, łącząc nowoczesny rap z chwytliwym, wpadającym w ucho refrenem.

Artyści po raz kolejny udowadniają, że ich współpraca przynosi mocne efekty, a nowy numer ma szansę trafić do grona najgłośniejszych premier tego lata.

Tax Free stawia na melodyjny gangsta rap

Twórcy podkreślają, że Tax Free rozwija własną wizję gangsta rapu, łącząc uliczny klimat z melodyjnym brzmieniem. „MIASTO” to utwór oparty na mocnych zwrotkach i dynamicznym refrenie, który od pierwszego odsłuchu zostaje w pamięci słuchaczy.

Nowy singiel kontynuuje kierunek obrany przez duet i pokazuje, że Kazior oraz Malik Montana konsekwentnie budują rozpoznawalny styl na polskiej scenie hip-hopowej.

Za produkcję odpowiada CUZCO$

Za warstwę muzyczną utworu odpowiada CUZCO$, który przygotował nowoczesny, energetyczny bit podkreślający charakter singla. Produkcja łączy ciężkie brzmienie z przebojową melodią, tworząc numer idealnie wpisujący się w aktualne trendy polskiego rapu.

„MIASTO” to kolejna propozycja od Tax Free, która ma szansę na stałe zagościć na playlistach fanów hip-hopu.

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