Tak wyglądała Bianca Censori zanim poznała Kanye Westa. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których trudno rozpoznać żonę Ye

Czy Bianka tęskni za dawnym życiem?

Z biegiem czasu styl Bianki stał się coraz bardziej ekstremalny. Jej obecność na galach i ulicach budzi kontrowersje, ale jednocześnie przyciąga uwagę mediów z całego świata. Wiele osób zastanawia się, czy Censori nie żałuje porzucenia dawnego wizerunku i stylu życia.

Choć jej przeszłość wydaje się o wiele spokojniejsza i bardziej „normalna”, trudno zaprzeczyć, że dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w show-biznesie – choć głównie za sprawą swojej nagości i relacji z Kanye.

Modowy eksperyment czy kontrola?

Wielu komentatorów uważa, że Kanye nie tyle „inspiruje” swoje partnerki, co przejmuje nad nimi pełną kontrolę. Często określa się go mianem „reżysera wizerunku”, który używa kobiet jako medium do własnej ekspresji artystycznej. W przypadku Bianki widać to szczególnie wyraźnie – od fryzury, przez makijaż, po… całkowity brak ubrań.