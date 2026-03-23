Szef Adidasa pokazał Yeezy, które nigdy nie trafiły do sklepów. Ten model mógł być hitem za miliardy

fot. mat. pras.

Były dyrektor związany z linią Yeezy w Adidas ujawnił prawdziwą perełkę dla fanów sneakersów. Chodzi o nigdy niewydany model stworzony we współpracy z Kanye West, który – jak twierdzi – miał potencjał na ogromny sukces.

Yeezy Boost 350 „1.5” – brakujące ogniwo

Jon Wexler, były GM Yeezy, pokazał prototyp modelu określanego jako Yeezy Boost 350 „1.5”. But plasuje się pomiędzy kultowymi wersjami V1 i V2, łącząc ich charakterystyczne elementy w jedną, spójną całość.

Według Wexlera, projekt miał ogromny potencjał:

„To mogła być kolejna franczyza warta miliardy dolarów.”

Słowa te nie są przypadkowe – Wexler był bezpośrednio odpowiedzialny za rozwój linii Yeezy i doskonale znał jej możliwości sprzedażowe.

Minimalistyczny design, który mógł podbić rynek

Zaprezentowany model wyróżnia się czystą, białą kolorystyką i bardziej dopracowaną sylwetką niż pierwsza wersja 350. Jednocześnie nie jest tak agresywny wizualnie jak V2, co czyni go bardziej uniwersalnym.

Fani sneakersów szybko zauważyli, że:

model łączy najlepsze cechy V1 i V2

ma bardziej minimalistyczny i „czystszy” wygląd

mógł trafić do szerszego grona odbiorców

Fani nie mają wątpliwości

Po publikacji nagrania w sieci pojawiła się lawina komentarzy. Wielu fanów zadaje jedno pytanie – dlaczego ten model nigdy nie trafił do sprzedaży?

Nie bez powodu. Wystarczy przypomnieć, że jedna z wersji Yeezy Boost 350 V2 wygenerowała setki milionów dolarów sprzedaży w ciągu jednego dnia. W tym kontekście potencjał wersji „1.5” wydaje się ogromny.

Niewykorzystany potencjał marki Yeezy

Historia niewydanego modelu ponownie rozbudziła dyskusję o tym, jak mogła wyglądać przyszłość linii Yeezy, gdyby współpraca Adidas z Kanye West nie zakończyła się nagle.

Dla wielu fanów to dowód na to, że w archiwach mogą znajdować się jeszcze projekty, które nigdy nie ujrzały światła dziennego.