Szef Adidasa pokazał Yeezy, które nigdy nie trafiły do sklepów. Ten model mógł być hitem za miliardy

Były dyrektor związany z linią Yeezy w Adidas ujawnił prawdziwą perełkę dla fanów sneakersów. Chodzi o nigdy niewydany model stworzony we współpracy z Kanye West, który – jak twierdzi – miał potencjał na ogromny sukces.
Yeezy Boost 350 „1.5” – brakujące ogniwo
Jon Wexler, były GM Yeezy, pokazał prototyp modelu określanego jako Yeezy Boost 350 „1.5”. But plasuje się pomiędzy kultowymi wersjami V1 i V2, łącząc ich charakterystyczne elementy w jedną, spójną całość.
Według Wexlera, projekt miał ogromny potencjał:
„To mogła być kolejna franczyza warta miliardy dolarów.”
Słowa te nie są przypadkowe – Wexler był bezpośrednio odpowiedzialny za rozwój linii Yeezy i doskonale znał jej możliwości sprzedażowe.
Minimalistyczny design, który mógł podbić rynek
Zaprezentowany model wyróżnia się czystą, białą kolorystyką i bardziej dopracowaną sylwetką niż pierwsza wersja 350. Jednocześnie nie jest tak agresywny wizualnie jak V2, co czyni go bardziej uniwersalnym.
Fani sneakersów szybko zauważyli, że:
- model łączy najlepsze cechy V1 i V2
- ma bardziej minimalistyczny i „czystszy” wygląd
- mógł trafić do szerszego grona odbiorców
Fani nie mają wątpliwości
Po publikacji nagrania w sieci pojawiła się lawina komentarzy. Wielu fanów zadaje jedno pytanie – dlaczego ten model nigdy nie trafił do sprzedaży?
Nie bez powodu. Wystarczy przypomnieć, że jedna z wersji Yeezy Boost 350 V2 wygenerowała setki milionów dolarów sprzedaży w ciągu jednego dnia. W tym kontekście potencjał wersji „1.5” wydaje się ogromny.
Niewykorzystany potencjał marki Yeezy
Historia niewydanego modelu ponownie rozbudziła dyskusję o tym, jak mogła wyglądać przyszłość linii Yeezy, gdyby współpraca Adidas z Kanye West nie zakończyła się nagle.
Dla wielu fanów to dowód na to, że w archiwach mogą znajdować się jeszcze projekty, które nigdy nie ujrzały światła dziennego.
Former Adidas executive Jon Wexler shows off what could have been the Adidas Yeezy Boost 350 “1.5” that never released. Should these have seen an official release?
— Complex Sneakers (@ComplexSneakers) March 19, 2026