Szalony Reporter wraca do afery z Dodą u Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Panowie rozmawiają o „cenzurze prewencyjnej”

Według Szalonego Reportera Doda najpierw miała mu podziękować, a potem nasłać na niego prawnika

2025.12.16

W ostatnich miesiącach Szalony Reporter przyciągnął uwagę mediów serią materiałów dotyczących Dody. Wśród rozmówców pojawili się Emil Stępień oraz rzekoma przyjaciółka artystki Diana Schaffer. W trakcie jednej z dyskusji Kuba Wojewódzki nie omieszkał wypomnieć influencerowi kontrowersyjnych materiałów, które wcześniej opublikował.

Początek historii

Cała sprawa zaczęła się od wywiadu Emila Stępnia w Salonie24, który pobudził ciekawość Szalonego Reportera. Chciał poruszyć więcej tematów, w tym również dotyczących zdjęcia z sypialni, które miało zostać pokazane przez byłego partnera Dody. Influencer zadzwonił do Dody, żeby poznać jej perspektywę całej sytuacji. Gwiazda od razu zaprzeczyła, jakoby to ona znajdowała się na fotografii. Doda w rozmowie miała również powiedzieć o swoim byłym partnerze:

„Narkoman, głupi narkoman. Wszyscy są głupi, Pachut jest głupi, a ten jest jeszcze głupszy”, deprecjonując innych uczestników wywiadów. Na koniec jednak podziękowała Szalonemu Reporterowi za kontakt: „Bardzo ci dziękuję, że zadzwoniłeś. Rób ten podcast. Rozumiem twoją pracę, on już więcej nie nabruździ, nic złego nie zrobi. Cieszę się, że jako jedyny zapytałeś o zdanie drugiej strony i do mnie zadzwoniłeś. Dziękuję ci za to”.

Konflikt i cenzura prewencyjna

Po publikacji materiału influencer został zasypany wiadomościami z prośbą o usunięcie wywiadu z YouTube. W odpowiedzi Szalony Reporter proponował wycięcie fragmentów, ale artystka nalegała na całkowite zdjęcie materiału. Sam influencer komentował to jako „cenzurę prewencyjną”.

Kolejne materiały i opinie

Wywiad z Dianą Schaffer, przedstawiającą się jako była przyjaciółka Dody, również wzbudził kontrowersje. Management artystki otrzymał listę pytań przed rozmową, jednak w dniu publikacji Szalony Reporter został poinformowany o zakazie wypowiedzi i nakazie usunięcia materiału.

Influencer podkreślał, że wiele wątków, które ujawniał w podcaście, miało na celu pokazanie historii osób, które miały doświadczenie z Dodą, a nie ocenianie artystki. Zaznaczył, że weryfikacja niektórych informacji jest niemożliwa, jeśli rozmówcy nie przedstawiają dowodów.

Skrywana tajemnica Dody

Na koniec Szalony Reporter odniósł się do tzw. „najpilniej skrywanej tajemnicy” Dody. Przyznał, że posiada informacje, które są mocne i kontrowersyjne, ale póki nie ma dowodów, nie chce ich ujawniać, aby uniknąć kolejnych procesów.

Komentarz Wojewódzkiego

Kuba Wojewódzki podkreślił, że Doda jest sprytnym graczem emocjonalnym, a media mainstreamowe często promują ją inaczej niż platformy niezależne jak YouTube, które zdaniem Wojewódzkiego są bardziej prawdziwe i odważne.

