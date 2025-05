„Synalek” – nowy album Kobika już dostępny. Psychologiczna podróż przez mrok i emocje

Kobik, jeden z najaktywniejszych raperów na polskiej scenie, wypuścił właśnie swój siódmy oficjalny album studyjny zatytułowany „Synalek”. Płyta stanowi jego 15. wydawnictwo i już teraz można jej posłuchać we wszystkich serwisach streamingowych. Edycja limitowana CD dostępna jest wyłącznie na Synalek.com – nie trafi do sprzedaży stacjonarnej.

Tytuł „Synalek” – symboliczny i mroczny koncept

Nazwa albumu nawiązuje do kultowego thrillera „Good Son” z 1993 roku, w którym młody chłopak wykazuje psychopatyczne cechy. Dla Kobika to nie tylko inspiracja filmowa, ale też osobista metafora. „Synalek” to opowieść o dziecięcej fascynacji ciemnością, walce z impulsami, emocjami i psychiką – wszystko to osadzone w bogatej warstwie symbolicznej.

Goście i producenci – mocne wsparcie sceny

W tworzeniu albumu udział wzięli znani producenci: Leśny, Pieruun, Chris Carson, ChinoAP, Zzzipper, a także Johnnybeatz2k, Tony2k, Rocket, Sulim, Prasallo i wielu innych.

Na trackliście pojawiają się też głośni goście:

Tede – w kawałku „Składam palce w takie coś”

Abram Montana – w numerze „Gilotyna”

OG Olgierd – „Elmer”

Kosi JWP – „Plamy od farb”

Diho GM2L – „Tees w serek”

Singiel „Bestever” i klip promujący wydawnictwo

Tuż przed premierą Kobik wypuścił ostatni singiel z płyty – „Bestever” (prod. Zzzipper), do którego powstał także teledysk. Numer doskonale oddaje klimat całego projektu – brzmieniowo bezkompromisowy, tematycznie intensywny, z mocnym, lirycznym przekazem.

Tracklista albumu „Synalek”

KOD

FITNESS

SKŁADAM PALCE W TAKIE COŚ (FT. TEDE)

BESTEVER

VINTED MONEY

KTOŚ JAK TY

ELMER (FT. OG. OLGIERD)

PLAMY OD FARB (FT. KOSI)

SYNALEK

GILOTYNA (FT. ABRAM MONTANA)

BECZKA

TEES W SEREK (FT. DIHO)

PIZZA NA DOWÓZ

JAK BONUS

Gdzie kupić „Synalka”?

Fizyczne wydanie płyty jest dostępne tylko na stronie Synalek.com. Brak dystrybucji w sklepach stacjonarnych czyni to wydanie kolekcjonerską gratką dla fanów rapera.