Syn T.I. nie z kolejnym dissem na 50 Centa. Domani składa kwiaty na grobie matki rapera

2026.04.05

Konflikt między T.I. a 50 Cent wchodzi na coraz bardziej osobisty poziom. Do medialnej wojny już jakiś czas temy włączyli się synowie rapera z Atlanty – King Harris oraz Domani – co tylko podsyciło napięcie.

„Ms. Jackson” – diss track z mocnym przekazem

Nowy utwór Domaniego pojawił się w mediach społecznościowych i szybko wywołał duże poruszenie. Raper wykorzystał sample z kultowego utworu OutKast o tym samym tytule, nadając swojej wersji znacznie bardziej osobisty i kontrowersyjny charakter.

W tekście artysta zwraca się bezpośrednio do zmarłej matki 50 Centa – Sabriny Jackson – zadając pytania o to, czy byłaby dumna z drogi, jaką obrał jej syn.

W dalszej części utworu Domani zaostrza ton, kierując w stronę 50 Centa poważne zarzuty i groźby. W jednym z wersów sugeruje nawet możliwość zakończenia życia rapera, co wywołało falę komentarzy w Internecie.

Co więcej Domani składa kwiaty na grobie matki 50 Centa, która zginęła w tajemniczym pożarze.

 

Konflikt T.I. i 50 Centa trwa

Spór między T.I. a 50 Cent ponownie wybuchł na początku 2026 roku. Powodem były nieporozumienia dotyczące planowanego wydarzenia Verzuz.

T.I. zarzucił 50 Centowi wycofanie się z projektu, który miał być celebracją ich dorobku muzycznego. W odpowiedzi 50 Cent opublikował serię wpisów i memów uderzających w rodzinę rapera z Atlanty.

 

