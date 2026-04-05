Syn T.I. nie z kolejnym dissem na 50 Centa. Domani składa kwiaty na grobie matki rapera

Konflikt między T.I. a 50 Cent wchodzi na coraz bardziej osobisty poziom. Do medialnej wojny już jakiś czas temy włączyli się synowie rapera z Atlanty – King Harris oraz Domani – co tylko podsyciło napięcie.

„Ms. Jackson” – diss track z mocnym przekazem

Nowy utwór Domaniego pojawił się w mediach społecznościowych i szybko wywołał duże poruszenie. Raper wykorzystał sample z kultowego utworu OutKast o tym samym tytule, nadając swojej wersji znacznie bardziej osobisty i kontrowersyjny charakter.

W tekście artysta zwraca się bezpośrednio do zmarłej matki 50 Centa – Sabriny Jackson – zadając pytania o to, czy byłaby dumna z drogi, jaką obrał jej syn.

Ostre wersy i groźby

W dalszej części utworu Domani zaostrza ton, kierując w stronę 50 Centa poważne zarzuty i groźby. W jednym z wersów sugeruje nawet możliwość zakończenia życia rapera, co wywołało falę komentarzy w Internecie.

Co więcej Domani składa kwiaty na grobie matki 50 Centa, która zginęła w tajemniczym pożarze.