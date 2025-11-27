CGM

Syn Patrycji Markowskiej wkracza do show-biznesu. Wokalistka szczerze o 17-letnim Filipie: „Czasami nawet mi o tym nie mówi i jedzie na plan”

17-latek od pewnego czasu tworzy autorskie teksty i rapuje

2025.11.27

opublikował:

Syn Patrycji Markowskiej wkracza do show-biznesu. Wokalistka szczerze o 17-letnim Filipie: „Czasami nawet mi o tym nie mówi i jedzie na plan”

fot. Łukasz Urbański

Syn Patrycji Markowskiej i Jacka Kopczyńskiego coraz śmielej stawia pierwsze kroki w świecie show-biznesu. 17-letni Filip, który dorastał w artystycznym domu, dziś rozwija się zarówno w muzyce, jak i w aktorstwie. Choć młody talent ma dopiero 17 lat, już pojawia się na ekranie i pracuje nad własnymi projektami muzycznymi. Jego znani rodzice podkreślają jednak, że wszystko odbywa się w naturalny, niewymuszony sposób.

Filip Kopczyński – syn gwiazd, który samodzielnie wchodzi do świata filmu i muzyki

Patrycja Markowska i Jacek Kopczyński byli parą przez 16 lat. Choć rozstali się w 2022 roku, pozostają w bardzo dobrych relacjach i wspólnie wychowują syna. Filip powoli zaczyna wykorzystywać swoje artystyczne predyspozycje. Ostatnio można go było zobaczyć w jednym z odcinków serialu „Uroczysko” – kryminalnej produkcji Czwórki.

Występ nastolatka zaskoczył nawet jego mamę. Markowska przyznała, że nie zawsze wie, kiedy jej syn pracuje na planie:

„Sama się zdziwiłam, jak włączyłam serial 'Uroczysko’ i zobaczyłam mojego syna, który został w tym serialu ojcem, bo on czasami nawet mi o tym nie mówi i jedzie na plan” – zdradziła wokalistka.

Obecnie Filip uczęszcza do liceum filmowego, co wskazuje, że świat kina rzeczywiście go fascynuje. Jednocześnie traktuje kolejne projekty jako zdobywanie nowych umiejętności.

Młody Kopczyński rozwija talent muzyczny: pisze teksty, rapuje i występuje

Artystyczna pasja Filipa nie kończy się na aktorstwie. 17-latek od pewnego czasu tworzy autorskie teksty i rapuje. Ma już za sobą pierwsze występy przed publicznością, a jego muzyczne próby można znaleźć w internecie.

Markowska w rozmowie z Onet Rano ujawniła, że twórczość syna wzrusza ją, bo sama zaczęła pisać teksty jako nastolatka:

„Pisze sam teksty, co mnie wzrusza, bo zaczęłam pisać jak miałam 15 lat. Przychodzi do mnie z tekstami, o nic nie pyta, a jak ja próbuję coś zmienić, to mówi: 'chyba sobie żartujesz, będzie tak, jak ja chcę’ i za to go szanuję” – przyznała.

Wokalistka zauważa również, że dzisiejsza młodzież chętnie wyraża emocje poprzez rap:

„Kiedyś brał gitarę i grał przy ognisku, a teraz mam wrażenie, że młodzi ludzie kochają po prostu rapować, a przynajmniej mój syn” – dodała.

Patrycja Markowska o karierze syna: „Hobby i zabawa, najważniejsza jest szkoła”

W rozmowie z Plejadą Patrycja Markowska zaznaczyła, że na tym etapie życia najważniejsza jest edukacja, a wszelkie zawodowe projekty Filipa traktowane są z dużym dystansem:

„Filip jest w klasie maturalnej i wszystko na razie traktujemy jako hobby i jako zabawę” – podkreśliła.

Artystka stanowczo zaznaczyła, że nigdy nie sugerowała synowi, aby podążał jej drogą zawodową:

„Ja nigdy nie namawiałam go do aktywności zawodowych na taką szerszą skalę i do tego, co ma robić w życiu. Sam mi powiedział, że jeszcze tego nie wie” – powiedziała.

Jacek Kopczyński: „Nikt mu niczego nie ułatwiał”

Także ojciec Filipa, aktor Jacek Kopczyński, zapewnia, że syn sam podejmuje decyzje dotyczące kariery:

„Nikt mu niczego nie ułatwiał, bo ani Patrycja, ani ja nie jesteśmy za tym, żeby mu na siłę coś załatwić. Sam poszedł na casting, wygrał i cieszymy się z tego” – stwierdził.

Aktor zdradził również, że Filip pracuje nad własną muzyką i testuje różne obszary artystyczne:

„Tworzy też płytę i sprawdza się na różnych polach, my trzymamy kciuki i się cieszymy” – dodał.

Tagi


Popularne newsy

Ruszyła zbiórka na córeczkę Pono. Rodzina chce zebrać pół miliona złotych. Jak pomóc?
NEWS

Ruszyła zbiórka na córeczkę Pono. Rodzina chce zebrać pół miliona złotych. Jak pomóc?

Oliwka Brazil po spektakularnej metamorfozie. Raperka schudła ponad 20 kg i zachwyca nową figurą
NEWS

Oliwka Brazil po spektakularnej metamorfozie. Raperka schudła ponad 20 kg i zachwyca nową figurą

Pierwsze oficjalne oświadczenie po śmierci PONO. Rodzina zapowiada kontynuację jego dziedzictwa i wsparcie dla córki
NEWS

Pierwsze oficjalne oświadczenie po śmierci PONO. Rodzina zapowiada kontynuację jego dziedzictwa i wsparcie dla córki

22-letnia piosenkarka zamordowana w Los Angeles. W sprawę zamieszany jest gang
NEWS

22-letnia piosenkarka zamordowana w Los Angeles. W sprawę zamieszany jest gang

Quebonafide znowu zaskakuje. Raper został dyrektorem sportowym w klubie piłkarskim
NEWS

Quebonafide znowu zaskakuje. Raper został dyrektorem sportowym w klubie piłkarskim

Dredziasty planuje operację zmiany koloru skóry – kontrowersyjna zapowiedź rapera
NEWS

Dredziasty planuje operację zmiany koloru skóry – kontrowersyjna zapowiedź rapera

Premiera dokumentu 50 Centa o Diddym lada dzień na Netflixie
NEWS

Premiera dokumentu 50 Centa o Diddym lada dzień na Netflixie

Polecane

CGM
SEVENTEEN zapisują się w historii jako pierwszy zespół K-pop, który zagrał Tiny Desk Concert

SEVENTEEN zapisują się w historii jako pierwszy zespół K-pop, który za ...

Występ na Tiny Desk potwierdza, że grupa pozostaje jedną z najbardziej wpływowych formacji K-pop

3 godziny temu

CGM
Oasis kończą trasę „Live ‘25” – zespół ogłasza „przerwę na refleksję”

Oasis kończą trasę „Live ‘25” – zespół ogłasza „przerwę na refle ...

Spekulacje o przyszłości zespołu

4 godziny temu

CGM
Onar przypomina, czym jest prawdziwe tworzenie w nowym singlu „Muza”

Onar przypomina, czym jest prawdziwe tworzenie w nowym singlu „Muza”

Onar wraca do korzeni i pokazuje, że w muzyce wciąż liczy się szczerość

4 godziny temu

CGM
Elton John: Zakończenie AIDS mogłoby uczynić Donalda Trumpa „jednym z największych prezydentów w historii”

Elton John: Zakończenie AIDS mogłoby uczynić Donalda Trumpa „jednym z ...

Elton John o Trumpie i społecznej odpowiedzialności

5 godzin temu

CGM
Piekło zamarzło. Watykan chwali Rosalíę za „prowokacyjne” utwory o wierze

Piekło zamarzło. Watykan chwali Rosalíę za „prowokacyjne” utwory o wie ...

Duchowni doceniają hiszpańską wokalistkę

5 godzin temu

CGM
Björk obchodzi 60. urodziny i ujawnia szczegóły pozwu przeciwko państwu islandzkiemu

Björk obchodzi 60. urodziny i ujawnia szczegóły pozwu przeciwko państw ...

Singiel „Oral” wspiera walkę z hodowlą przemysłową

6 godzin temu