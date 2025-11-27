Syn Patrycji Markowskiej wkracza do show-biznesu. Wokalistka szczerze o 17-letnim Filipie: „Czasami nawet mi o tym nie mówi i jedzie na plan”

fot. Łukasz Urbański

Syn Patrycji Markowskiej i Jacka Kopczyńskiego coraz śmielej stawia pierwsze kroki w świecie show-biznesu. 17-letni Filip, który dorastał w artystycznym domu, dziś rozwija się zarówno w muzyce, jak i w aktorstwie. Choć młody talent ma dopiero 17 lat, już pojawia się na ekranie i pracuje nad własnymi projektami muzycznymi. Jego znani rodzice podkreślają jednak, że wszystko odbywa się w naturalny, niewymuszony sposób.

Filip Kopczyński – syn gwiazd, który samodzielnie wchodzi do świata filmu i muzyki

Patrycja Markowska i Jacek Kopczyński byli parą przez 16 lat. Choć rozstali się w 2022 roku, pozostają w bardzo dobrych relacjach i wspólnie wychowują syna. Filip powoli zaczyna wykorzystywać swoje artystyczne predyspozycje. Ostatnio można go było zobaczyć w jednym z odcinków serialu „Uroczysko” – kryminalnej produkcji Czwórki.

Występ nastolatka zaskoczył nawet jego mamę. Markowska przyznała, że nie zawsze wie, kiedy jej syn pracuje na planie:

„Sama się zdziwiłam, jak włączyłam serial 'Uroczysko’ i zobaczyłam mojego syna, który został w tym serialu ojcem, bo on czasami nawet mi o tym nie mówi i jedzie na plan” – zdradziła wokalistka.

Obecnie Filip uczęszcza do liceum filmowego, co wskazuje, że świat kina rzeczywiście go fascynuje. Jednocześnie traktuje kolejne projekty jako zdobywanie nowych umiejętności.

Młody Kopczyński rozwija talent muzyczny: pisze teksty, rapuje i występuje

Artystyczna pasja Filipa nie kończy się na aktorstwie. 17-latek od pewnego czasu tworzy autorskie teksty i rapuje. Ma już za sobą pierwsze występy przed publicznością, a jego muzyczne próby można znaleźć w internecie.

Markowska w rozmowie z Onet Rano ujawniła, że twórczość syna wzrusza ją, bo sama zaczęła pisać teksty jako nastolatka:

„Pisze sam teksty, co mnie wzrusza, bo zaczęłam pisać jak miałam 15 lat. Przychodzi do mnie z tekstami, o nic nie pyta, a jak ja próbuję coś zmienić, to mówi: 'chyba sobie żartujesz, będzie tak, jak ja chcę’ i za to go szanuję” – przyznała.

Wokalistka zauważa również, że dzisiejsza młodzież chętnie wyraża emocje poprzez rap:

„Kiedyś brał gitarę i grał przy ognisku, a teraz mam wrażenie, że młodzi ludzie kochają po prostu rapować, a przynajmniej mój syn” – dodała.

Patrycja Markowska o karierze syna: „Hobby i zabawa, najważniejsza jest szkoła”

W rozmowie z Plejadą Patrycja Markowska zaznaczyła, że na tym etapie życia najważniejsza jest edukacja, a wszelkie zawodowe projekty Filipa traktowane są z dużym dystansem:

„Filip jest w klasie maturalnej i wszystko na razie traktujemy jako hobby i jako zabawę” – podkreśliła.

Artystka stanowczo zaznaczyła, że nigdy nie sugerowała synowi, aby podążał jej drogą zawodową:

„Ja nigdy nie namawiałam go do aktywności zawodowych na taką szerszą skalę i do tego, co ma robić w życiu. Sam mi powiedział, że jeszcze tego nie wie” – powiedziała.

Jacek Kopczyński: „Nikt mu niczego nie ułatwiał”

Także ojciec Filipa, aktor Jacek Kopczyński, zapewnia, że syn sam podejmuje decyzje dotyczące kariery:

„Nikt mu niczego nie ułatwiał, bo ani Patrycja, ani ja nie jesteśmy za tym, żeby mu na siłę coś załatwić. Sam poszedł na casting, wygrał i cieszymy się z tego” – stwierdził.

Aktor zdradził również, że Filip pracuje nad własną muzyką i testuje różne obszary artystyczne: