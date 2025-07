“SUPERNOVA” White Widow z edycją specjalną w streamingach i na winylu

fot. mat. pras.

“SUPERNOVA (COMPLETE EDITION 2LP)” z odręczną numeracją i limitowanym jedynie do 300 sztuk nakładem to istna gratka dla fanów. Wydawnictwo na dwóch krążkach zawiera 21 kompozycji, w tym kompletną wersję standardową albumu “SUPERNOVA” i hity “FENOMENALNY STYL”, “MANIA WYDAWANIA”, “PATOLOGIA” oraz aż 5 bonus tracków. Są nimi podwójnie platynowy “TYLE SŁOŃCA”, zrealizowany w Japonii “SHINJUKU FREESTYLE”, wyczekiwany cypher “ILE JESZCZE RAZY”, wydany w 2023 roku “GORĄCY TEMAT” i premierowy – “GORĘTSZY TEMAT”. Warto zaznaczyć, że to jedyne wydawnictwo fizyczne dostępne na rynku, na którym można znaleźć te utwory.

Winylowe wydanie można już zamówić w sklepie White Widow

Krążek “SUPERNOVA (COMPLETE EDITION 2LP)” można nabyć tylko na www.whitewidow.co. Prócz projektu w wydaniu 2LP i CD, na fanów czeka limitowany, wyjątkowy drop merchu. Wśród pozycji m.in. 2 wzory teesu, hoodie, shorty, ale też specjalny, fanowski box – w nim bandana, flaga WW czy figurka-brelok “WW Warrior”.