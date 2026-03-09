Strzały w kierunku domu Rihanny. Jedna z kul przebiła ścianę

foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

W niedzielne popołudnie w ekskluzywnej dzielnicy Beverly Hills doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem domu należącego do Rihanna. Według amerykańskich mediów kobieta oddała serię strzałów w kierunku rezydencji gwiazdy. Jedna z kul miała przebić ścianę budynku.

Do zdarzenia doszło około godziny 15. Funkcjonariusze Los Angeles Police Department zostali wezwani na miejsce po zgłoszeniu o strzałach w okolicy. Na miejscu zatrzymano 30-letnią kobietę podejrzaną o oddanie strzałów. Policja oraz przedstawicielka artystki na razie nie udzielili oficjalnego komentarza w sprawie.

Siedem strzałów w kierunku posesji

Według ustaleń amerykańskich mediów napastniczka oddała siedem strzałów z samochodu zaparkowanego naprzeciwko bramy posesji gwiazdy. W chwili ataku Rihanna miała przebywać w domu, jednak na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze znaleźli łuski od karabinu szturmowego, co potwierdził rzecznik policji.

Pościg i zatrzymanie podejrzanej

Policja szybko rozpoczęła poszukiwania pojazdu, którym poruszała się kobieta. Funkcjonariusze przekazywali przez radio szczegóły dotyczące samochodu i wyglądu podejrzanej. W akcję zaangażowano również policyjny helikopter.

Auto zostało zlokalizowane na parkingu centrum handlowego w dzielnicy Sherman Oaks. Kobietę zatrzymano około 30 minut po zgłoszeniu.

Podczas przeszukania samochodu policja znalazła karabin szturmowy oraz siedem łusek.

Rodzina Rihanny w domu

Rihanna mieszka w rezydencji w okolicy Beverly Hills razem ze swoim partnerem, raperem A$AP Rocky. Para wychowuje troje małych dzieci. Na razie nie wiadomo, czy w momencie strzelaniny w domu znajdowali się inni domownicy.

Sprawa jest obecnie badana przez policję, która ustala motyw działania zatrzymanej kobiety.