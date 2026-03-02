CGM

Strzały podczas otwarcia restauracji Nipsey’a Hussle w Long Beach

Nipsey Hussle został zastrzelony 31 marca 2019 roku przed swoim sklepem

2026.03.02

opublikował:

fot. Norberto Garcia

Uroczyste otwarcie nowej restauracji Marathon Burger, marki założonej przez zmarłego rapera Nipsey’a Hussle, zostało zakłócone przez incydent z użyciem broni palnej. Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 15:30 czasu lokalnego w centrum Long Beach w Kalifornii.

Vito Bambino – Luv tu da max – Torwarr #VitoBambino #LuvTuDaMax

♬ original sound – CGM.PL

Strzelanina na otwarciu Marathon Burger

Według doniesień medialnych podczas wydarzenia padły strzały. W sieci pojawiły się nagrania pokazujące funkcjonariuszy policji, którzy zatrzymują jedną osobę i umieszczają ją w radiowozie. Na ten moment nie ujawniono szczegółowych informacji dotyczących ewentualnych rannych ani oficjalnych zarzutów.

Otwarcie nowej lokalizacji Marathon Burger miało być symbolicznym wydarzeniem dla rodziny i fanów artysty, kontynuujących jego biznesowe i społeczne dziedzictwo.

Gwiazdy obecne na wydarzeniu

Wśród gości pojawili się m.in. Snoop Dogg oraz YG. Jak podają źródła, artyści opuścili wydarzenie jeszcze przed momentem, w którym doszło do strzelaniny.

Na miejscu obecny był również brat Nipsey Hussle’a, Blacc Sam, który od lat dba o rozwój przedsięwzięć zapoczątkowanych przez rapera.

Upamiętnienie Nipsey Hussle’a

Weekend był szczególnie ważny dla rodziny artysty. Dzień wcześniej w Los Angeles odbyła się ceremonia nadania nazwy „Nipsey Hussle Square” jednemu ze skrzyżowań w mieście, co stanowi kolejny element upamiętnienia twórcy.

Przypomnijmy, że Nipsey Hussle został zastrzelony 31 marca 2019 roku przed swoim sklepem Marathon Clothing Store. Jego śmierć wstrząsnęła środowiskiem hip-hopowym na całym świecie.

Sprawa strzelaniny podczas otwarcia restauracji w Long Beach jest rozwojowa, a służby prowadzą dalsze czynności wyjaśniające.

