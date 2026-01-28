Stan Zapalny otwiera zimowy rozdział singlem „Czy zapomnisz mnie?”

Stan Zapalny zaprezentował nowy singiel „Czy zapomnisz mnie?”, który otwiera zimowy rozdział jego twórczości. Utwór porusza uniwersalne emocje – strach przed zapomnieniem, próbę zatrzymania wspólnych chwil i potrzebę ocalenia tego, co kiedyś było prawdziwe.

„Czy zapomnisz mnie?” – emocjonalna opowieść

Nowy singiel to szczera i poruszająca historia o wspomnieniach, które nie pozwalają odejść. Każdy wers brzmi jak próba ocalenia resztek emocji, zanim czas zabierze je bezpowrotnie.

Jak mówi sam artysta:

„Zainspirował mnie strach przed zostaniem zapomnianym. Bałem się, że to, co kiedyś było prawdziwe, mogłoby po prostu przestać istnieć w czyjejś głowie. Nie chciałem, by ta piosenka pozwoliła drugiej osobie zapomnieć o tym wszystkim, co mieliśmy”.

Warstwa wizualna i osobiste symbole

Wideo do singla odzwierciedla zimową atmosferę, w której dominują motywy śniegu, przestrzeni, oddechu i samotności. Istotnym elementem narracji są narty, będące osobistym symbolem Stana Zapalnego:

„Narty to coś, co kocham od zawsze. Mało kto wie, że trenowałem zawodowo i startowałem w mistrzostwach Polski.”

Utwór o pamięci i tęsknocie

„Czy zapomnisz mnie?” to pytanie, które każdy z nas zadał kiedyś osobie, która odeszła, ale wciąż pozostaje w naszych myślach i emocjach. Singiel pokazuje, że pamięć może boleć, ale też nadaje sens i pozwala zachować emocje przy życiu.