CGM

Stan Zapalny otwiera zimowy rozdział singlem „Czy zapomnisz mnie?”

Utwór porusza uniwersalne emocje

2026.01.28

opublikował:

Stan Zapalny otwiera zimowy rozdział singlem „Czy zapomnisz mnie?”

Stan Zapalny zaprezentował nowy singiel „Czy zapomnisz mnie?”, który otwiera zimowy rozdział jego twórczości. Utwór porusza uniwersalne emocje – strach przed zapomnieniem, próbę zatrzymania wspólnych chwil i potrzebę ocalenia tego, co kiedyś było prawdziwe.

„Czy zapomnisz mnie?” – emocjonalna opowieść

Nowy singiel to szczera i poruszająca historia o wspomnieniach, które nie pozwalają odejść. Każdy wers brzmi jak próba ocalenia resztek emocji, zanim czas zabierze je bezpowrotnie.

Jak mówi sam artysta:

„Zainspirował mnie strach przed zostaniem zapomnianym. Bałem się, że to, co kiedyś było prawdziwe, mogłoby po prostu przestać istnieć w czyjejś głowie. Nie chciałem, by ta piosenka pozwoliła drugiej osobie zapomnieć o tym wszystkim, co mieliśmy”.

Warstwa wizualna i osobiste symbole

Wideo do singla odzwierciedla zimową atmosferę, w której dominują motywy śniegu, przestrzeni, oddechu i samotności. Istotnym elementem narracji są narty, będące osobistym symbolem Stana Zapalnego:

„Narty to coś, co kocham od zawsze. Mało kto wie, że trenowałem zawodowo i startowałem w mistrzostwach Polski.”

Utwór o pamięci i tęsknocie

„Czy zapomnisz mnie?” to pytanie, które każdy z nas zadał kiedyś osobie, która odeszła, ale wciąż pozostaje w naszych myślach i emocjach. Singiel pokazuje, że pamięć może boleć, ale też nadaje sens i pozwala zachować emocje przy życiu.

„Ta piosenka to mój sposób, by nie pozwolić się zapomnieć” – podsumowuje Stan Zapalny.

Tagi


Popularne newsy

Opener ogłosza kolejne gwiazdy. Wśród nich jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie
NEWS

Opener ogłosza kolejne gwiazdy. Wśród nich jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie

„Jest jak fotel u ginekologa” – do sieci trafił zwiastun serialu dokumentalnego o Dodzie
NEWS

„Jest jak fotel u ginekologa” – do sieci trafił zwiastun serialu dokumentalnego o Dodzie

Kanye West przeprasza wszystkich, których skrzywdził. Raper ujawnia przerażające aspekty swojej choroby
NEWS

Kanye West przeprasza wszystkich, których skrzywdził. Raper ujawnia przerażające aspekty swojej choroby

NE-YO & AKON w Łodzi w ramach Nights Like This Tour 2026
NEWS

NE-YO & AKON w Łodzi w ramach Nights Like This Tour 2026

Jakub Józef Orliński zdradza jak doszło do współpracy z ASAP Rockym i porównuje ten występ do występu z Quebo
NEWS

Jakub Józef Orliński zdradza jak doszło do współpracy z ASAP Rockym i porównuje ten występ do występu z Quebo

A$AP Rocky komentuje beef Kendricka Lamara z Drake’em. Chwali, ale nie bez zastrzeżeń
NEWS

A$AP Rocky komentuje beef Kendricka Lamara z Drake’em. Chwali, ale nie bez zastrzeżeń

Rod Stewart ostro atakuje Donalda Trumpa. Chodzi o kłamstwa dotyczące brytyjskich żołnierzy
NEWS

Rod Stewart ostro atakuje Donalda Trumpa. Chodzi o kłamstwa dotyczące brytyjskich żołnierzy

Polecane

CGM
Charli XCX i Kylie Jenner w nowym teledysku do „Residue” z filmu „The Moment”

Charli XCX i Kylie Jenner w nowym teledysku do „Residue” z filmu &#822 ...

W filmie Charli wciela się w fikcyjną wersję samej siebie

57 minut temu

CGM
A$AP Rocky podwaja swoje osiągnięcia w Top 10 na Billboardzie

A$AP Rocky podwaja swoje osiągnięcia w Top 10 na Billboardzie

Pełen sukces na listach przebojów

1 godzinę temu

CGM
Pozew o napaść seksualną przeciwko Marilynowi Mansonowi przywrócony na mocy nowego prawa w Kalifornii

Pozew o napaść seksualną przeciwko Marilynowi Mansonowi przywrócony na ...

„Jesteśmy zachwyceni tym, że sprawa została przywrócona" - mówią prawnicy Ashley Walters

1 godzinę temu

CGM
Harry Styles wspiera lokalne sceny muzyczne w Wielkiej Brytanii. Funt z każdego biletu na jego koncert trafi do LIVE Trust

Harry Styles wspiera lokalne sceny muzyczne w Wielkiej Brytanii. Funt ...

Styles dołącza do takich artystów jak Coldplay, Sam Fender, Pulp, Katy Perry i Mumford & Sons

1 godzinę temu

CGM
Konflikt w rodzinie Beckhamów: ultimatum wobec Brooklyna i Nicoli Peltz

Konflikt w rodzinie Beckhamów: ultimatum wobec Brooklyna i Nicoli Pelt ...

Mimo poczucia zdrady, David i Victoria chcą pojednać się z pierworodnym

1 godzinę temu

CGM
Sienna Spiro z teledyskiem do „Die On This Hill”

Sienna Spiro z teledyskiem do „Die On This Hill”

Czarno-biały klip ukazuje emocjonalną głębię utworu

2 godziny temu