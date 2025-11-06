CGM

Sprawa o ojcostwo przeciwko Jay’owi-Z ostatecznie rozwiązana

Rymir chciał tylko poznać prawdę

2025.11.06

opublikował:

Sprawa o ojcostwo przeciwko Jay’owi-Z ostatecznie rozwiązana

foto: mat. pras.

Długotrwała sprawa o ustalenie ojcostwa przeciwko raperowi Jay-Z została oficjalnie oddalona przez sąd w Kalifornii. Oznacza to definitywny koniec postępowania, które ciągnęło się od wielu lat.

Sąd odrzucił pozew z „uprzedzeniem”

Jak poinformował Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Centralnego Dystryktu Kalifornii, sprawa została oddalona „z uprzedzeniem” (ang. with prejudice). Taki zapis oznacza, że nie można już ponownie wnieść pozwu w tej samej sprawie. W praktyce decyzja sądu kończy wszelkie działania prawne dotyczące domniemanego ojcostwa rapera.

Kim jest Rymir Satterthwaite?

Pozew złożyła Lillie Coley, która przedstawiła się jako matka chrzestna i prawna opiekunka mężczyzny o imieniu Rymir Satterthwaite. Według jej oświadczenia, Satterthwaite – obecnie po trzydziestce – jest synem Jay-Z, którego matką była Wanda Satterthwaite. Kobieta zmarła w 2019 roku, a przez blisko 20 lat próbowała dowieść w sądach w New Jersey i Pensylwanii, że to właśnie Jay-Z jest ojcem jej dziecka.

Satterthwaite przyszedł na świat w lipcu 1993 roku. W 2010 roku przeprowadzono test DNA, który wykluczył jej ówczesnego partnera, Roberta Gravesa, jako biologicznego ojca chłopca.

Rymir chciał tylko poznać prawdę

W grudniu 2023 roku Rymir Satterthwaite udzielił wywiadu dla „Daily Mail”, w którym powiedział, że chce, by Jay-Z, mąż wokalistki Beyoncé, zgodził się na test ojcostwa.

„Naprawdę chcę to rozwiązać. Nie chodzi mi o pieniądze, chcę po prostu poznać prawdę” – mówił Satterthwaite.

Jay-Z od początku stanowczo zaprzeczał wszystkim oskarżeniom. Jego prawnicy nazwali całą sprawę „trwającą od dekad kampanią nękania”.

Tagi


Popularne newsy

Wiemy o co chodzi z Sokołem i świętami w październiku. Będziecie zaskoczeni. A może i nie!
NEWS

Wiemy o co chodzi z Sokołem i świętami w październiku. Będziecie zaskoczeni. A może i nie!

Ruszył preorder powieści Sokoła. Zainteresowanie było tak duże, że padły serwery
NEWS

Ruszył preorder powieści Sokoła. Zainteresowanie było tak duże, że padły serwery

34-latek z rapową przeszłością został burmistrzem Nowego Yorku. I już ma beef z 50 Centem
NEWS

34-latek z rapową przeszłością został burmistrzem Nowego Yorku. I już ma beef z 50 Centem

Winylowa ofensywa Taco Hemingwaya! Cała dyskografia rapera dostępna na płytach LP
NEWS

Winylowa ofensywa Taco Hemingwaya! Cała dyskografia rapera dostępna na płytach LP

Diddy podobno chwali się w więzieniu przyszłym ułaskawieniem: „Trump mnie wypuści w przyszłym roku!”
NEWS

Diddy podobno chwali się w więzieniu przyszłym ułaskawieniem: „Trump mnie wypuści w przyszłym roku!”

Prezydent Karol Nawrocki w bluzie PC Park od Peji
NEWS

Prezydent Karol Nawrocki w bluzie PC Park od Peji

Z Genzie do The Voice Of Poland. Hi Hania nową współprowadzącą muzyczne show TVP
NEWS

Z Genzie do The Voice Of Poland. Hi Hania nową współprowadzącą muzyczne show TVP

Polecane

CGM
Prezydent Karol Nawrocki w bluzie PC Park od Peji

Prezydent Karol Nawrocki w bluzie PC Park od Peji

Gest, który zaskoczył fanów rapu

1 godzinę temu

CGM
Ciało influencerki znaleziono w hotelowej łazience – raper zatrzymany

Ciało influencerki znaleziono w hotelowej łazience – raper zatrz ...

Tajemnicza śmierć tajwańskiej influencerki

3 godziny temu

CGM
Wini zagrał w hitowym serialu Netflixa

Wini zagrał w hitowym serialu Netflixa

Wini w roli kierownika Juvex w serialu "Heweliusz"

4 godziny temu

CGM
Kayah wspiera Ukrainę ale gra z prorosyjskim Goranem Bregoviciem. „Jemu jest wszystko jedno, gdzie gra, bo traktuje muzykę jako biznes”

Kayah wspiera Ukrainę ale gra z prorosyjskim Goranem Bregoviciem. „Jem ...

Kayah tłumaczy koncerty z Bregoviciem

4 godziny temu

CGM
34-latek z rapową przeszłością został burmistrzem Nowego Yorku. I już ma beef z 50 Centem

34-latek z rapową przeszłością został burmistrzem Nowego Yorku. I już ...

Zohran Mamdani urodził się Ugandzie

4 godziny temu

CGM
Winylowa ofensywa Taco Hemingwaya! Cała dyskografia rapera dostępna na płytach LP

Winylowa ofensywa Taco Hemingwaya! Cała dyskografia rapera dostępna na ...

Limitowane tłoczenia - gratka dla kolekcjonerów

15 godzin temu