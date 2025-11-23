CGM

Sprawa Celeste Rivas: ciało odnalezione w skrajnym stanie. Śledczy: „Przyczyna zgonu może pozostać nieustalona”

Nastolatka została znaleziona w bagażniku samochodu d4vd

Sprawa Celeste Rivas: ciało odnalezione w skrajnym stanie. Śledczy: „Przyczyna zgonu może pozostać nieustalona”

Ciało Celeste Rivas w bardzo złym stanie. Utrudnienia dla medyków sądowych

Według źródeł cytowanych przez amerykańskie media, ciało cele­ste Rivas – nastolatki, której zaginięcie zgłoszono wcześniej – trafiło do biura koronera w wyjątkowo trudnym stanie. Specjaliści mają poważne obawy, że oficjalna przyczyna i sposób śmierci mogą nigdy nie zostać ustalone, co znacznie komplikuje dalsze działania w śledztwie.

Media podkreślają, że ciało miało być przechowywane w niskiej temperaturze przez dłuższy czas, co doprowadziło do poważnych uszkodzeń tkanek i znacznie utrudnia aktualne badania.

Samochód powiązany ze sprawą odholowano po kilku dniach

Pojazd, w którym odnaleziono ciało, stał zaparkowany na jednej z ulic Hollywood Hills przez kilka dni. Dopiero po odholowaniu auta na parking policyjny doszło do makabrycznego odkrycia. Wcześniejsze doniesienia informowały, że w momencie znalezienia ciało było w tak złym stanie, iż śledczy początkowo nie mogli określić płci osoby.

Śledztwo prowadzone jako możliwe zabójstwo

Mimo że biuro koronera może ostatecznie wskazać przyczynę zgonu jako „nieustaloną”, śledczy z LAPD Robbery-Homicide Division traktują sprawę jako potencjalne zabójstwo. Jak podają media, w tego typu postępowaniach możliwe jest prowadzenie działań oraz zatrzymania podejrzanych nawet wtedy, gdy autopsja nie daje jednoznacznych wyników.

Raper D4vd w kręgu zainteresowań policji. Media mówią o drugim podejrzanym

Według wcześniejszych informacji TMZ, artysta D4vd ma być jednym z podejrzanych w sprawie. Media twierdzą również, że śledczy biorą pod uwagę udział drugiej osoby, która mogła pomagać w ukrywaniu zwłok lub być obecna w momentach istotnych dla sprawy.

Znany prawnik Mark Geragos zasugerował w podcaście „2 Angry Men”, że zna dane tej osoby i że według jego informacji mogła ona mieć kontakt ze sprawą „przed, w trakcie i po” śmierci nastolatki.

Wątek podróży do Santa Barbara County

Jednym z elementów, nad którymi pracują śledczy, jest nocna podróż, którą D4vd miał odbyć kilka miesięcy wcześniej do odległego rejonu Santa Barbara County. Artysta miał spędzić tam około dwóch godzin. Nie wiadomo, jakie dokładnie znaczenie ma ten wątek, lecz policja bada możliwość, że było to miejsce związane z przetrzymywaniem lub ukryciem ciała.

Media spekulują również, że ciało mogło być przechowywane w niskiej temperaturze przez dłuższy okres, zanim znalazło się w samochodzie znajdującym się później w Los Angeles. Informacji tych nie potwierdziła jednak policja.

