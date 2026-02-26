Spotify ogłosiło listę największych popowych hitów ery streamingu

Spotify CLASSICS to flagowy program platformy Spotify, którego celem jest celebracja katalogowej muzyki wciąż kształtującej kulturę – długo po swojej premierze. Tym razem serwis opublikował listę 100 Greatest Pop Songs of the Streaming Era, podsumowującą najważniejsze utwory pop wydane od 2015 roku do dziś.

Czym jest Spotify CLASSICS?

Program Spotify CLASSICS koncentruje się na erze streamingu – definiowanej jako okres od 2015 roku do współczesności. To inicjatywa, która wyróżnia albumy i piosenki, których wpływ wykracza poza chwilową popularność, trendy czy wysokie wyniki na listach przebojów.

Wcześniej ogłoszono zestawienie klasycznych albumów pop ery streamingu. Wśród wyróżnionych znalazły się m.in.:

Emotion – Carly Rae Jepsen

brat – Charli xcx

Purpose – Justin Bieber

reputation – Taylor Swift

100 Greatest Pop Songs of the Streaming Era – jak powstała lista?

Za wybór 100 najważniejszych piosenek pop ery streamingu odpowiadał interdyscyplinarny zespół redaktorów Spotify. W procesie selekcji analizowano tysiące utworów, kierując się kryteriami jakościowymi, takimi jak:

wpływ kulturowy,

warstwa muzyczna i produkcyjna,

storytelling artysty,

innowacyjność brzmienia,

długofalowe znaczenie dla popkultury.

Co istotne – liczba streamów nie była kluczowym czynnikiem decydującym o obecności na liście. Choć wiele utworów osiągnęło ogromne wyniki odtworzeń, wysoka popularność nie była warunkiem koniecznym.

Pop w erze streamingu – nowa definicja gatunku

Streaming zmienił sposób funkcjonowania muzyki pop. Przez lata pop był mierzony głównie jednym wskaźnikiem – popularnością. Era platform streamingowych pozwoliła jednak rozwinąć się gatunkowi jako przestrzeni artystycznej ekspresji.

Dziś pop to nie tylko komercyjny sukces, ale także:

otwartość na eksperyment,

przenikanie się gatunków,

inspiracje hip-hopem, elektroniką czy alternatywą,

silna tożsamość brzmieniowa.

Pop pozostaje osobnym gatunkiem, ale jednocześnie działa jak „gąbka”, wchłaniając wpływy z całej kultury muzycznej i przekształcając je w przystępną, natychmiast rozpoznawalną formę.

Dlaczego ta lista jest ważna?

Zestawienie 100 Greatest Pop Songs of the Streaming Era to nie tylko ranking. To próba zdefiniowania popu jako przestrzeni o wspólnych cechach brzmieniowych i emocjonalnych, a nie wyłącznie masowego zasięgu.

Wybrane utwory łączy:

chwytliwy hook,

silne emocje,

natychmiastowość przekazu,

ponadczasowy charakter w realiach cyfrowych.

Wszystkie piosenki uwzględnione w zestawieniu zostały wydane na Spotify po 1 stycznia 2015 roku, a dane dotyczące streamów aktualne są na 16 lutego 2026 roku.

10 największych popowych hitów ery streamingu według Spotify

10. „no tears left to cry” – Ariana Grande

Utwór „no tears left to cry” w wykonaniu Ariana Grande to manifest siły i odporności. Singiel promujący album Sweetener (2018) otwiera eteryczny wokal, który szybko przechodzi w pulsujący groove inspirowany R&B lat 90. To moment, w którym artystka „wybiera radość”.

Piosenka nabrała szczególnego znaczenia po tragicznym zamachu podczas koncertu w Manchesterze w 2017 roku. Utwór był odpowiedzią – „pełną nadziei, buntu i patrzącą w przyszłość”.



Spotify streams: 1 539 773 814

9. „BIRDS OF A FEATHER” – Billie Eilish

„BIRDS OF A FEATHER” to jeden z największych hitów w karierze Billie Eilish. Po latach budowania wizerunku wokół mrocznego, alternatywnego popu artystka sięgnęła po klasyczną piosenkę miłosną – bez rezygnowania ze swojego charakterystycznego klimatu.

To obecnie najczęściej streamowany utwór solowej artystki w historii Spotify.



Spotify streams: 3 495 126 602

8. „One Dance” – Drake, Wizkid, Kyla

„One Dance” to przykład, jak Drake wyprzedzał trendy. Utwór z udziałem Wizkid i Kyli wprowadził brzmienia afrobeats do mainstreamowego popu na ogromną skalę.

Singiel nie tylko podbił kluby, ale także otworzył globalne drzwi dla afrobeats.



Spotify streams: 4 052 520 623

7. „Green Light” – Lorde

„Green Light” zapoczątkował nowy etap kariery Lorde. Singiel z albumu Melodrama (2017) łączy gorycz złamanego serca z euforycznym wybuchem w refrenie.

To jedna z tych piosenek, które „huśtają się między skrajnymi emocjami”, idealnie oddając chaos dorastania i straty.



Spotify streams: 724 430 956

6. „Sorry” – Justin Bieber

W 2015 roku Justin Bieber udowodnił, że potrafi przejść z etapu dziecięcej gwiazdy do statusu pełnoprawnej ikony popu. „Sorry” z albumu Purpose stało się jednym z najważniejszych momentów jego kariery.

Utwór łączy chwytliwy pop z dancehallową rytmiką i był kluczowy w odbudowie wizerunku artysty.



Spotify streams: 2 759 286 485

5. „Run Away With Me” – Carly Rae Jepsen

Już pierwsze sekundy „Run Away With Me” zmieniły wszystko. Charakterystyczny synth-sax w utworze Carly Rae Jepsen stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych otwarć w popie ostatniej dekady.

To piosenka określana jako „euforyczna, transformująca i filmowa” – nawet dla tych, którzy „nie lubią popu”.



Spotify streams: 188 916 367

4. „Don’t Start Now” – Dua Lipa

„Don’t Start Now” ugruntowało pozycję Dua Lipa w światowej czołówce. Singiel z Future Nostalgia przywrócił disco do mainstreamu, oferując czystą dawkę dopaminy.

Nu-disco groove i funkowy bas sprawiły, że utwór stał się globalnym hymnem parkietów.



Spotify streams: 3 159 585 665

3. „Cruel Summer” – Taylor Swift

Fani od lat wiedzieli, że „Cruel Summer” to ukryty hit. Ostatecznie utwór Taylor Swift z albumu Lover stał się numerem jeden – dzięki sile streamingu i determinacji słuchaczy.

To dowód na to, że w erze cyfrowej to publiczność może zdecydować, który utwór stanie się przebojem.



Spotify streams: 3 249 714 672

2. „Pink Pony Club” – Chappell Roan

„Pink Pony Club” w wykonaniu Chappell Roan to hymn queerowej wolności. Choć wydany w 2020 roku, prawdziwy sukces przyszedł dopiero kilka lat później.

Historia od niszowego występu dla kilku osób do festiwalowych tłumów pokazuje, jak streaming potrafi zmienić trajektorię kariery.



Spotify streams: 1 116 118 375

1. „drivers license” – Olivia Rodrigo

Numerem jeden została „drivers license” od Olivia Rodrigo. W styczniu 2021 roku utwór „przypomniał, jak to jest obserwować narodziny gwiazdy w czasie rzeczywistym”.

Ballada o złamanym sercu, dojrzewaniu i pierwszej miłości pobiła rekord Spotify na największą liczbę streamów jednego dnia dla nieświątecznej piosenki – i powtórzyła ten wyczyn dzień później.

To definicja popowego momentu ery streamingu.

Spotify streams: 2,752,765,740