Spontan Productions country managerem Sziget Festival. Polska firma ma wzmocnić działania na polskim rynku

Jeden z największych festiwali muzycznych w Europie, Sziget Festival, ogłosił współpracę z polską agencją Spontan Productions. Firma obejmie rolę country managera na polskim rynku, odpowiadając za komunikację, partnerstwa i działania promocyjne wydarzenia.

Sziget Festival – globalna marka muzyczna

Sziget Festival odbywa się co roku w Budapeszt i przyciąga fanów muzyki z ponad 100 krajów. W 2026 roku wydarzenie zaplanowano na 11–15 sierpnia.

Festiwal organizowany jest na wyspie, która na czas imprezy zamienia się w tętniące życiem miasteczko – tzw. „Island of Freedom”. Przez pięć dni odbywa się tam ponad 600 występów na ponad 50 scenach.

Gwiazdy tegorocznej edycji

Na scenie pojawią się światowe gwiazdy, w tym:

Florence + The Machine

Lewis Capaldi

Twenty One Pilots

Skepta

Line-up uzupełniają także inni artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne.

Rola Spontan Productions

Spontan Productions będzie odpowiedzialna za rozwój festiwalu w Polsce. Zakres działań obejmuje:

strategię komunikacji,

współpracę z mediami,

rozwój partnerstw biznesowych.

To ważny krok w kierunku zwiększenia obecności festiwalu na polskim rynku i dotarcia do nowych odbiorców.

Doświadczenie na rynku muzycznym

Agencja została założona przez Magdalena Graczyk i Karolina Wanat. Od 2017 roku realizuje projekty dla największych wydarzeń i artystów, odpowiadając za promocję m.in. OFF Festivalu, Great September, festiwalu Unsound (Kraków, Warszawa, Nowy York, Osaka, Londyn, Adelajda), koncertów Eda Sheerana, The National, Dead Can Dance (Charm Music), Pezeta (Starship), Quebonafide “Romantic Psycho” (East Eventz) oraz projektów wytwórni QueQuality.