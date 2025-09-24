Spektakularny finał festiwalu Podsiadły – zamienia punkty w podróż na Islandię

Trochę Inne Punkty zbierane przy okazji festiwalu i aplikacji ZORZA zamieniają się w Trochę Inne… Prezenty! Właśnie ogłoszono, że w ramach aktywizacji festiwalowej można było otrzymać wycieczkę na Islandię lub wziąć udział w specjalnym koncercie Dawida Podsiadły, albo odebrać bilety na jego nadchodzącą trasę stadionową OBROTOWY TOUR 2026. Jest także wiele innych możliwości.

Przez całe lato w ramach festiwalu ZORZA wspieranego przez T-Mobile uczestnicy premierowej edycji zbierali w aplikacji “ZORZA” tak zwane TIPy, czyli Trochę Inne Punkty. Organizatorzy od początku nie zdradzali co będzie można wygrać w ramach zabawy, ale wiadomo było, że szykują coś specjalnego.

Ponad 100 tys. użytkowników

Aplikację ZORZA pobrało blisko 100 tysięcy festiwalowiczów, zarejestrowało się i zbierało TIPy ponad 50 tysięcy, a łącznie zgromadzono ich około 97 milionów. Aktywizacja polegała na pobraniu aplikacji oraz skanowaniu kodów NFC zlokalizowanych na terenie wydarzenia – przy wejściu, w strefach partnerskich albo obok instalacji artystycznych. Można też było odbierać punkty za uczestnictwo w wydarzeniach towarzyszących czy zakup limitowanej edycji płyty “tylko haj.” czy innych aktywności. Wszystkie działania sumowały się w Trochę Inne Punkty, które teraz można wymieniać na Prezenty. W ramach programu wyróżniane są ich dwa rodzaje: główne i dodatkowe. Prezenty główne to prezenty przyznawane automatycznie osobom, które uzbierały najwyższą liczbę TIPów. Otrzymanie prezentu głównego nie wyklucza jednak możliwości odebrania prezentów dodatkowych. Te drugie dostępne dla osób, które zgromadziły od 10 tysięcy do 500 TIPów.

Trochę Inne Punkty wymieniane na Trochę Inne Prezenty

W ramach akcji przygotowano cały szereg prezentów i okazji, które można wymienić za uzbierane punkty. Dla tych, którzy zebrali największą ilość TIPów czekają: wyjazd na Islandię w poszukiwaniu zorzy, możliwość wzięcia udziału w kameralnym “trochę innym” koncercie Dawida Podsiadły czy bilet na jego w pełni już wyprzedany OBROTOWY TOUR 2026, który w czerwcu przyszłego roku odwiedzi stadiony w największych miastach w Polsce.

Dla pozostałych przygotowano prezenty dodatkowe, które dostępne są wyłącznie w aplikacji i nie można było ich kupić nigdzie indziej: festiwalowy merch czyli bluzy, koszulki czy torby, a także wyjątkowe plakaty przygotowane przez Kamila Rekosza, Justynę Frąckiewicz oraz Zu Rogalę – laureatkę programu FNOMN realizowanego w ramach ZORZY wspieranej przez T-Mobile.

Wśród dodatkowych opcji są też płyty, winyle oraz książka, a także zniżki na merch artysty, oferty od partnerów oraz zniżki na bilet lub karnet na kolejną edycję festiwalu. Prezenty dodatkowe odbierać będzie można w aplikacji ZORZA od 26 września od godziny 12:00. W katalogu znajdują się:

PREZENTY GŁÓWNE:

• Wyjazd na Islandię – aby zobaczyć prawdziwą zorzę

• Trochę Inny Koncert Dawida Podsiadły – kameralny koncert tylko dla osób z odpowiednią ilością TIPów

• Bilet na OBROTOWY TOUR 2026 – bilet na wyprzedaną trasę

PREZENTY DODATKOWE:

• Bluza ZORZA 2025 – 10 000 punktów

• Longsleeve ZORZA 2025 – 9 000 punktów

• Koszulki ZORZA 2025 – 8 000 punktów

• Płyta winylowa Dawid Podsiadło i Artur Rojek na żywo w Katowicach – ZORZA 2025 – 7 000 punktów

• Płyta winylowa „tylko haj.” – 7 000 punktów

• „tylko haj.” – Opowiadania inspirowane płytą Dawida Podsiadło i Kaśki Sochackiej – 6 000 punktów

• Płyta CD „tylko haj.” – 6 000 punktów

• Torba ZORZA – 5 000 punktów

• Antologia FNOMN 2025 – 5 000 punktów

• Plakat ZORZA Kamil Rekosz – 4 000 punktów

• Plakat ZORZA Zu Rogala – 4 000 punktów

• Plakat ZORZA Justyna Frąckiewicz – 4 000 punktów

• Płyta CD „Leśna Muzyka” – 4 000 punktów

• Zestaw prezentów od T-Mobile – 3 000 punktów

• Kod rabatowy Samsung – 2 000 punktów

• Zniżka 15% na zakup biletu lub karnetu na ZORZĘ 2027 – 1 000 punktów

• Zniżka 20% na merch Dawida – 500 punktów