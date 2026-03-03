CGM

Spadkobiercy Michaela Jacksona pozwani za handel dziećmi i nadużycia seksualne

2026.03.03

Spadkobiercy Michaela Jacksona pozwani za handel dziećmi i nadużycia seksualne

Majątek Michael Jackson stoi w obliczu pozwu wniesionego przez rodzeństwo Franka, Dominica, Marie-Nicole i Aldo Cascio, którzy twierdzą, że artysta molestował ich, gdy byli dziećmi. Pozew został złożony 27 lutego 2026 roku w sądzie federalnym w Los Angeles i dotyczy rzekomego handlu dziećmi, nadużyć seksualnych i manipulacji przez ponad dekadę.

Zarzuty rodzeństwa Cascio

Według pozwu:

  • Jackson miał zdobywać zaufanie rodziny poprzez prezenty, deklaracje uczuć i stałą uwagę.

  • Rodzeństwo twierdzi, że artysta izolował ich od dorosłych opiekunów, podawał leki i alkohol, eksponował na pornografię i nadużywał seksualnie każdego z nich indywidualnie.

  • Nadużycia miały mieć miejsce w wielu lokalizacjach na całym świecie, także podczas wizyt, gdy Jackson i jego dzieci przebywali w domu rodziny Cascio.

Rodzeństwo wskazuje także, że Jackson wykorzystywał swoje bogactwo, sławę i sieć doradców oraz pracowników, by ich manipulować i przygotowywać do nadużyć.

Odpowiedź spadkobierców Jacksona

Majątek Michaela Jacksona, reprezentowany przez prawnika Martina Singera, nazwał pozew „desperacką próbą wyłudzenia pieniędzy” i oskarżył rodzeństwo o wybieranie korzystnego forum sądowego w celu uzyskania wysokich odszkodowań. Majątek podkreśla, że Jackson był broniący się przez rodzinę przez ponad 25 lat i zaprzecza wszystkim zarzutom nadużyć seksualnych.

Kontekst i tło sprawy

  • Rodzeństwo Cascio wcześniej określało się jako „druga rodzina” Jacksona, broniło go podczas procesu karnego w 2005 roku, który zakończył się uniewinnieniem.

  • Wcześniejsze głośne sprawy obejmują zarzuty Evana Chandlera z 1993 roku oraz dokument HBO z 2019 roku Leaving Neverland, przedstawiający podobne twierdzenia Wade’a Robsona i Jamesa Safechucka.

  • Pozew obejmuje także roszczenia o niedbalstwo, wyrządzenie szkody emocjonalnej, naruszenie umowy, niewłaściwe zatrudnienie oraz oszustwo, wnosząc o odszkodowania wyrównawcze i karne.

Kolejna rozprawa w tej sprawie zaplanowana jest na 5 marca 2026 roku.

Nadchodzący biograficzny film

Film biograficzny zatytułowany Michael, w reżyserii Antoine’a Fuqua, z Jaafarem Jacksonem w roli Michaela, ma ukazać się w kwietniu 2026 roku. Ostatni akt filmu został ponoć nakręcony ponownie z powodu nieautoryzowanego włączenia sprawy Jordana Chandlera z 1993 roku.

