Artysta wystąpi w niedzielę w Warszawie

2026.02.10

SOMBR wraca z singlem „Homewrecker”

Po fantastycznym debiutanckim występie na gali GRAMMY® Awards, SOMBR podzielił się z fanami nowym singlem zatytułowanym „Homewrecker”. To pierwszy utwór artysty od wydania debiutanckiego albumu „I Barely Know Her” w 2025 roku. Piosenka została napisana i współprodukowana przez samego SOMBRa, a jej produkcja i charakterystyczne brzmienie przyciągają uwagę zarówno fanów, jak i krytyków muzycznych.

Oficjalny teledysk „Homewrecker” z Quenlin Blackwell i Milo Manheim

Do utworu „Homewrecker” powstał także oficjalny teledysk, w którym wystąpili Quenlin Blackwell i Milo Manheim. Reżyserią klipu zajął się Gus Black, znany z pracy przy projektach Phoebe Bridgers i Laufey. Klip w pełni oddaje dramatyzm i chaotyczne emocje zawarte w utworze, prezentując narastające napięcia i zacieranie granic między fikcją a rzeczywistością.

Nominacje i sukcesy SOMBR

SOMBR został nominowany do GRAMMY® w kategorii Najlepszy Nowy Artysta, a także otrzymał szansę na zdobycie prestiżowych BRIT Awards w kategoriach Międzynarodowy Artysta Roku i Międzynarodowa Piosenka Roku za utwór „undressed”. Jego singiel „back to friends” zdobył szczyty list Top 40 Radio, a także znalazł się na 7. miejscu Billboard Hot 100, osiągając sukcesy w streamingu globalnym i amerykańskim.

Debiut na „Saturday Night Live” i trasa koncertowa

W listopadzie 2025 SOMBR zadebiutował w programie „Saturday Night Live”, wykonując utwory „12 to 12” i „back to friends”. Artysta ogłosił również trasę koncertową, podczas której 15 lutego wystąpi w warszawskiej Stodole na wyprzedanym koncercie. Jego koncerty wyprzedają się błyskawicznie, a podczas występów SOMBR zaprasza na scenę takie gwiazdy jak Sam Smith czy Laufey.

Kariera i twórczość SOMBR

SOMBR, właściwie Shane Boose, pochodzi z Nowego Jorku i od młodości łączył naukę klasycznego śpiewu w LaGuardia High School z samodzielną nauką produkcji muzycznej. Wydany w 2022 roku utwór „Caroline” stał się internetowym hitem, a kolejne singli i EP-ki pozwoliły mu zdobyć ponad 400 milionów miesięcznych streamów. Jego muzyka łączy stadionowy pop, indie i glam rock, poruszając tematy młodzieńczej miłości i złamanego serca.

