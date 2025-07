Sokół komentuje decyzję Quebonafide o zakończeniu kariery

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

„Przewidziałem tutaj kiedyś, ile Quebo będzie wart / Kubuś, trzymaj przy orderach, nie pokazuj im kart” – wersy Sokoła z „Chcemy być wyżej” nagranego w ramach Projektu Tymczasem weszły do klasyki polskiego rapu. Narrator nie tylko przewidział, jak daleko może zajść Quebo, ale również pomógł mu w tym, m.in. zapraszając go przed dekadą na organizowany w COS Torwar w Warszawie festiwal z okazji XV-lecia Prosto. Nic więc dziwnego, że kiedy Quebo żegnał się przed tygodniem ze sceną, Wojtek Sokół był jednym z gości zaproszonych do wspólnej celebracji ostatnich koncertów.

Sokół rozumie motywację Quebonafide

Sokół pojawił się na drugim, sobotnim koncercie Quebo. Na jego instagramowym profilu możecie obejrzeć krótkie wideo zmontowane z nagrań udostępnionych przez fanów na TikToku. Raper dołączył do nagrania także kilka słów komentarza, przyznając, że rozumie motywację Que.

– Quebo jest jedyny i niepowtarzalny. Żałuję, że to koniec pewnej pięknej historii, ale doskonale go rozumiem i propsuję. Dziękuję, że mogłem być częścią tego spektakularnego wydarzenia. Kubuś, trzymaj przy orderach! – napisał Sokół.

