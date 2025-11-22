CGM

Śmierć Celeste Rivas – poza D4vd pojawił się drugi podejrzany

Odkrycie drugiego podejrzanego

2025.11.22

opublikował:

Śmierć Celeste Rivas – poza D4vd pojawił się drugi podejrzany

fot. mat. pras.

Śledztwo w sprawie śmierci nastolatki Celeste Rivas wciąż trwa, a policja bada możliwe zabójstwo. Ciało dziewczyny znaleziono w porzuconej Tesli należącej do amerykańskiego wokalisty D4vd. LAPD analizuje zarówno działalność artysty, jak i udział drugiego podejrzanego, który mógł być zaangażowany „przed, w trakcie i po” tragedii.

Odkrycie drugiego podejrzanego

Mark Geragos ujawnił na podcaście „2 Angry Men”, że śledczy zidentyfikowali drugą osobę mogącą mieć związek ze śmiercią Celeste Rivas. Dane z telefonów komórkowych, lokalizacji Tesli oraz mediów społecznościowych pozwoliły połączyć wiele elementów sprawy. Istotnym wątkiem jest tajemnicza podróż D4vd wiosną 2025 roku w nocy do odległego rejonu hrabstwa Santa Barbara. Śledczy podejrzewają, że w tym czasie ciało Celeste mogło być w pojeździe, a drugi podejrzany mógł przebywać w samochodzie.

Przeszukanie Tesli i domu D4vd

Ciało Celeste znaleziono w przednim bagażniku Tesli odholowanej na parking policyjny w Hollywood Hills, gdzie mieszkał artysta. Policja przeszukała jego posiadłość w poszukiwaniu śladów krwi oraz dowodów, które mogłyby wyjaśnić okoliczności śmierci. Ciało było w plastikowej torbie, w stanie zaawansowanego rozkładu, co utrudniło identyfikację. Koroner wciąż nie określił oficjalnej przyczyny zgonu, a wyniki toksykologiczne są oczekiwane.

Wątki śledztwa i analiza danych

Podcast „2 Angry Men” ujawnia szczegóły dotyczące wykorzystania technologii w śledztwie. Śledczy analizują dane z Tesli, telefony i social media, aby odtworzyć noc tragicznych wydarzeń. Źródła TMZ podkreślają, że śmierć nastolatki traktowana jest jako prawdopodobne zabójstwo, ale LAPD nie ujawnia szczegółów dotyczących możliwego zatrzymania drugiego podejrzanego. Zespół D4vd nie wydał dotąd oficjalnego komentarza w tej sprawie.

Aktualny stan śledztwa

Sprawa Celeste Rivas pozostaje wciąż otwarta. Funkcjonariusze koncentrują się na odtworzeniu przebiegu wydarzeń z nocy wiosny 2025 roku oraz zebraniu dowodów w związku z drugim podejrzanym. Wszystkie dane z pojazdu, lokalizacji i mediów społecznościowych mają kluczowe znaczenie dla ustalenia, co wydarzyło się w tragiczną noc, w której zginęła nastolatka.

Tagi


Popularne newsy

Elita Kaliska wraca po 25 latach i uderza w Fagatę w nowym utworze „Destrukcja”
NEWS

Elita Kaliska wraca po 25 latach i uderza w Fagatę w nowym utworze „Destrukcja”

„Polski rap wieje chuj*m, więc podpisałem Fagatę”. Mata z mocnym numerem „sorry, taki jestem”
NEWS

„Polski rap wieje chuj*m, więc podpisałem Fagatę”. Mata z mocnym numerem „sorry, taki jestem”

OG Kamka zdissowana przez Zibexa. To on miał byc producentem jej albumu 
NEWS

OG Kamka zdissowana przez Zibexa. To on miał byc producentem jej albumu 

Sokół żegna Pono kapitalnym zdjęciem. „Takiego Cię chcę zapamiętać”
NEWS

Sokół żegna Pono kapitalnym zdjęciem. „Takiego Cię chcę zapamiętać”

Legenda amerykańskiego rapu skazana na 14 lat więzienia za udział w praniu miliardów dolarów brudnych pieniędzy
NEWS

Legenda amerykańskiego rapu skazana na 14 lat więzienia za udział w praniu miliardów dolarów brudnych pieniędzy

Nie żyje Sawa. Współtworzył z Majorem SPZ Specnaz
NEWS

Nie żyje Sawa. Współtworzył z Majorem SPZ Specnaz

bambi nagrała popowy hit i taki jest też jej nowy teledysk
NEWS

bambi nagrała popowy hit i taki jest też jej nowy teledysk

Polecane

CGM
Viki Gabor stanowczo reaguje na pytanie o Roksanę Węgiel: „Podziękuję”

Viki Gabor stanowczo reaguje na pytanie o Roksanę Węgiel: „Podzi ...

Kawa z Roxie czy wspólny numer?

4 godziny temu

CGM
Poważne zmiany w regulaminie Eurowizji 2026: „Musimy chronić uczciwość”

Poważne zmiany w regulaminie Eurowizji 2026: „Musimy chronić ucz ...

Limit głosów i nowe zabezpieczenia

4 godziny temu

CGM
Mata z mocną deklaracją na koncercie w Krakowie: „Chrystus jest królem Polski”

Mata z mocną deklaracją na koncercie w Krakowie: „Chrystus jest ...

Do sieci trafiło nagranie z Tauron Areny

4 godziny temu

CGM
Sokół żegna Pono kapitalnym zdjęciem. „Takiego Cię chcę zapamiętać”

Sokół żegna Pono kapitalnym zdjęciem. „Takiego Cię chcę zapamięt ...

Wczoraj odbył się pogrzeb warszawskiego rapera

8 godzin temu

CGM
Budda składa hołd klasycznemu numerowi Budki Suflera i pokazuje Warszawę po wybuchu bomby atomowej

Budda składa hołd klasycznemu numerowi Budki Suflera i pokazuje Warsza ...

Mocna rzecz od Buddy

8 godzin temu

CGM
Kazior prezentuje nowy singiel „Apartament w centrum”

Kazior prezentuje nowy singiel „Apartament w centrum”

Singiel jest kolejnym przedsmakiem nowego albumu Kaziora

10 godzin temu