Śmierć Celeste Rivas – poza D4vd pojawił się drugi podejrzany

fot. mat. pras.

Śledztwo w sprawie śmierci nastolatki Celeste Rivas wciąż trwa, a policja bada możliwe zabójstwo. Ciało dziewczyny znaleziono w porzuconej Tesli należącej do amerykańskiego wokalisty D4vd. LAPD analizuje zarówno działalność artysty, jak i udział drugiego podejrzanego, który mógł być zaangażowany „przed, w trakcie i po” tragedii.

Odkrycie drugiego podejrzanego

Mark Geragos ujawnił na podcaście „2 Angry Men”, że śledczy zidentyfikowali drugą osobę mogącą mieć związek ze śmiercią Celeste Rivas. Dane z telefonów komórkowych, lokalizacji Tesli oraz mediów społecznościowych pozwoliły połączyć wiele elementów sprawy. Istotnym wątkiem jest tajemnicza podróż D4vd wiosną 2025 roku w nocy do odległego rejonu hrabstwa Santa Barbara. Śledczy podejrzewają, że w tym czasie ciało Celeste mogło być w pojeździe, a drugi podejrzany mógł przebywać w samochodzie.

Przeszukanie Tesli i domu D4vd

Ciało Celeste znaleziono w przednim bagażniku Tesli odholowanej na parking policyjny w Hollywood Hills, gdzie mieszkał artysta. Policja przeszukała jego posiadłość w poszukiwaniu śladów krwi oraz dowodów, które mogłyby wyjaśnić okoliczności śmierci. Ciało było w plastikowej torbie, w stanie zaawansowanego rozkładu, co utrudniło identyfikację. Koroner wciąż nie określił oficjalnej przyczyny zgonu, a wyniki toksykologiczne są oczekiwane.

Wątki śledztwa i analiza danych

Podcast „2 Angry Men” ujawnia szczegóły dotyczące wykorzystania technologii w śledztwie. Śledczy analizują dane z Tesli, telefony i social media, aby odtworzyć noc tragicznych wydarzeń. Źródła TMZ podkreślają, że śmierć nastolatki traktowana jest jako prawdopodobne zabójstwo, ale LAPD nie ujawnia szczegółów dotyczących możliwego zatrzymania drugiego podejrzanego. Zespół D4vd nie wydał dotąd oficjalnego komentarza w tej sprawie.

Aktualny stan śledztwa

Sprawa Celeste Rivas pozostaje wciąż otwarta. Funkcjonariusze koncentrują się na odtworzeniu przebiegu wydarzeń z nocy wiosny 2025 roku oraz zebraniu dowodów w związku z drugim podejrzanym. Wszystkie dane z pojazdu, lokalizacji i mediów społecznościowych mają kluczowe znaczenie dla ustalenia, co wydarzyło się w tragiczną noc, w której zginęła nastolatka.